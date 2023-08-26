التفاصيل الكاملة لحادث مقتل صيدلي العجوزة.. المتهم انتظره بعد انتهاء عمله.. وشهود العيان: كان بيخدم الناس فترة كورونا

كانت عقارب الساعة قد اقتربت من الثانية عشر ليلا، عندما قرر صيدلي العجوزة غلق صيدليته والعودة إلى منزله ليستريح جسده بعد يوم تعب شديد، ولكن مصير مجهول كان ينتظره، فقد تتبعه صاحب جراج وأطلق عليه أعيرة نارية في الصدر والرأس وفر هاربا بسيارته في الحال، وذلك على أثر خلافات بينهم.

استيقظ أهل منطقة العجوزة على صرخات، هرع الأهالي إلى حيث مكان الصراخ، أصيبوا بصدمة بعدما عثروا على جثة الصيدلي بها طلق ناري في الصدر، وقد فارقت الروح جسده إثر إصابتها.

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أفاق الجيران من صدمتهم سريعا وأبلغوا الأجهزة الأمنية بالجيزة، وعلى الفور امتلأ المكان برجال الشرطة، وبعد الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية، تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تحفظ النيابة.

وكشفت تفاصيل مناظرة الجثة، أن الجثة بها طلق ناري بالصدر والرأس، تلك الإصابات تسببت في سقوط المجني علي قتيلا، قبل وصوله المستشفى.

وتم تشكيل فريق على مستوى عال من الكفاءة ضم ضباط من مباحث قسم العجوزة والإدارة العامة لمباحث الجيزة لكشف ملابسات هذه الجريمة البشعة، تبين أن المجني عليه تعرض لإطلاق عيار ناري، مما أسفر عن مصرعه في الحال، وتم التعرف على هوية المجني عليه.

وبفحص كاميرات المراقبة والتقنيات الحديثة، توصل فريق البحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة صاحب جراج 60 سنة، كان على خلاف مع المجني عليه «صيدلي» 40 سنة، راقبه حتى أغلق الصيدلية، وتتبعه وأطلق عليه أعيرة نارية في الصدر والرأس وفر هاربا بسيارته في الحال، ألقي القبض عليه وبمواجهته، اعترف بارتكابه الواقعة بسبب خلافات بينهما.

اعترافات المتهم بقتل صيدلي وأقوال شهود العيان

فيما قال أحد شهود العيان: إن المجني عليه يعمل في صيدلية بالقرب من ميدان لبنان، وليس له أي سوابق بافتعال مشكلة أو مشاجرة مع أي شخص، واعتاد على أن يساعد أهالي المنطقة، وكان للمجني عليه العديد من المساهمات الإنسانية خلال فترة كورونا، ولم يقتصر على ذلك فقط بل كان يتابع حالات أهالي المنطقة خلال إصابتهم بالفيروس.

وتسائل قائلا: البعض يقول إن المتهم شك في وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، إذا كانت زوجته على علاقة مشبوهة بالمجني عليه لماذا لم يقدم المتهم على قتلها أولا؟

وأدلى المتهم باعترافات تفصيلية عن جريمته، مبررا ذلك بشكه في وجود علاقة غير شرعية بين المجني عليه وزوجته، حيث ترصد له وانتظر خروجه من صيدليته، وأطلق الأعيرة النارية باتجاهه التي تسببت في وفاته في الحال.

تفاصيل جريمة قتل صيدلي العجوزة

وكان بلاغ ورد لمديرية أمن الجيزة، مفاده مقتل شخص بعد إطلاق النار عليه بأحد شوارع منطقة العجوزة، وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة.

وخلال التحريات بقسم شرطة العجوزة، أمكن تحديد هوية المتهم بقتل المجني عليه، وتمكنت قوات الأمن من القبض عليه، وضبط السلاح المستخدم في ارتكاب الجريمة، وبمواجهته أقر بإنهاء حياته بسبب خلافات سابقة بينهما، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر بالواقعة.

وأفادت تحريات وتحقيقات المباحث بقيادة اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بأن المتهم أنهى حياة المجني عليه بعد أن أطلق عليه الرصاص من سلاح ناري، بسبب خلافات بينهما، وألقي القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقررت حبسه لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، ولا تزال التحقيقات مستمرة.