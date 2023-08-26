السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض صورة نادرة للعرض المتحفي بمتحف بولاق

المتحف المصري بالتحرير،
المتحف المصري بالتحرير، فيتو

عرضت الصفحة الرسمية لـ المتحف المصري بالتحرير صورة نادرة للعرض المتحفى لقطع الآثار المصرية فى المتحف المصري بولاق قبل نقلها إلى متحف الجيزة ثم المتحف المصري بالتحرير فى القرن التاسع عشر.

التذكرة المجمعة لزيارة المتحف المؤقت وفاء النيل

أعلنت وزارة السياحة والآثار عن إصدار تذكرة موحدة لدخول متحف الفن الإسلامي والمتحف المصري بالتحرير والمتحف القبطي، وذلك بمناسبة إقامة المعرض المؤقت "النيل والحياة"، في الفترة من 28 أغسطس حتى 3 أكتوبر للعام الجاري.

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واكدت وزارة السياحة والآثار أن قيمة التذكرة المجمعة بالتالي:
▪الزائر المصري والعربي 50 جنيها مصريا.


▪الطالب المصري والعربي 25 جنيها مصريا.


▪الزائر الأجنبي 500 جنيه مصري.


▪الطالب الأجنبي 250 جنيها مصريا.

 

وأشارت الوزارة إلى أن التذكرة صالحة للاستخدام خلال 48 ساعة من تاريخ الإصدار، وتتوافر التذاكر في منافذ بيع التذاكر بالثلاث متاحف.

المتحف المصري يعرض إناء من الذهب للمعبودة باستت

وعرض المتحف المصري بالتحرير، إناء من الذهب اقترن بالمعبودة باستت من الدولة الحديثة 1550 ق.م.1069 ق.م.، بالأسرة التاسعة عشر من (تل بسطة).

وزخرف الجزء العلوى من الآناء بإفريز من أوراق النباتات تتجه نحو الأسفل، وشكل الشريط الأوسط من الأناء على هيئة قطرات كبيرة، والشريط السفلي من الزخارف عبارة عن سلسلة من الدوائر ذات الوريدات المنمقة، وتم تثبيت مقبض الأناء بحلقة أسفل الحافة بواسطة قضيب صغير، كما نقش الأناء نفسه بإكليل من الأوراق على شكل عقد تتدلى منه زهرة لوتس محاطة بعصفورين بأجنحة مفرودة.

موعد فتح أبواب المتحف المصري بالتحرير لاستقبال الزائرين

ويفتح المتحف المصري بالتحرير، أبوابه للزيارة طوال أيام الأسبوع من الساعة 9:00 صباحًا وحتى الساعة 7:00 مساءًا، علما بأن شباك التذاكر يغلق في تمام الساعة 6:00 مساءً

وتصل أسعار التذاكر للمصريين والعرب 30 جنيها والطالب: 10 جنيهات، فيما تصل أسعار التذاكر للأجانب 300جنيه والطالب: 150جنيها، ويسمح بالتصوير الفوتوغرافي التذكاري بالموبايل مجانا فقط بدون فلاش.

 

أسعار تذاكر المتحف المصري بالتحرير

وقرر المتحف المصري بالتحرير منع التصوير داخل غرفة قناع توت عنخ آمون وقاعتى كنوز تانيس، كما يتم السماح بالدخول المجاني للأطفال حتى سن 6 سنوات، علما بأن يتم اتباع نظام الدفع باستخدام الكروت البنكية فقط لشراء التذاكر.

المتحف المصري بالتحرير يعرض إناء من الذهب للمعبودة باستت

المتحف المصري بالتحرير يعرض رأس رخامية للمعبود سيرابيس

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