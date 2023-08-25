الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

في ذكرى إعادة افتتاحه، أبرز المعلومات عن متحف كهف روميل بمطروح

كهف روميل
كهف روميل

يحتفل متحف كهف روميل بمحافظة مطروح بذكرى مرور ستة أعوام على إعادة افتتاحه، والذي يوافق يوم 25 من كل عام.

يعد كهف روميل أحد الكهوف الطبيعية بمحافظة مطروح، ويقع في جوف ‏الجبل على شكل قوس عند المنحدر الذي يطل على الشاطئ بجزيرة روميل أمام الميناء الشرقي لمدينة مرسى مطروح. 
يرجع تاريخ هذا الكهف إلى العصر الروماني، حيث كان يستخدم كمخزن للقمح والشعير، والمياه، لتصديرها إلى الولايات الرومانية، كما استخدم لإمداد السفن وتزويدها بالمؤن اللازمة لقربه من البحر.

Advertisements

كهف روميل

اختار الجنرال الألماني إرفين روميل الكهف ليكون بمثابة مقرًا له وقلعة لإدارة القتال أثناء الحرب العالمية الثانية، ومهربًا إذا ساءت الأحوال في المعركة.


وأهدى مانفيلد روميل، ابن القائد روميل للحكومة المصرية، مجموعة من متعلقات والده الشخصية، من مثل المعطف الجلد الخاص به والبوصلة، وخرائط تحوي ملاحظات بخط يد روميل، وأدوات حربية وخرائط للمواقع العسكرية خلال الحرب العالمية الثانية. 

كما تم تزويد المتحف في عام 1991 ببعض الأسلحة الصغيرة من مقتنيات ‏الحرب العالمية الثانية، والخريطة التفصيلية لمعركة "الغزالة".

وجاء افتتاح المتحف عام 1997، ثم أُغلق في عام 2010 للترميم، وتم افتتاح المتحف بعد إعادة ترميمه وتطوير العرض المتحفي به في 25 أغسطس 2017.


وكان محمد عامر رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة قامت حتى الآن بمنح تصاريح تشغيل لعدد 11 مركزا للسفاري الجبلي بمحافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر وهو ما يعد خطوة جيدة نحو استصدار تراخيص سياحية لهذه المراكز وبما يضمن تطبيق معايير الأمن والسلامة لروادها من السائحين والزائرين المصريين والأجانب.

وأضاف رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بوزارة السياحة والآثار، أن الوزارة بالتعاون مع المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء ولجنة كود الحريق تعمل للانتهاء من كود الحريق الخاص بمراكز السفاري الجبلي تمهيدًا لإقراره والعمل به.

اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية

وكان أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، ترأس اجتماع اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشاد وزير السياحة والآثار بالأداء المتميز الذي تشهده صناعة السياحة في مصر خلال الفترة الحالية وخاصة لما حققته من زيادة في أعداد السائحين الوافدين إلى مصر وفي معدلات إنفاقهم وكذلك التنوع غير المسبوق في مصادر الأسواق السياحية، مثمنًا على جهود السادة أعضاء اللجنة والقطاع السياحي الخاص لتحقيق هذا الأداء ولا سيما في هذا التوقيت الهام دعمًا للاقتصاد القومي ونمو وزيادة مصادر العملة الصعبة.

حجم الإشغالات الفندقية

وأوضح الوزير أن زيادة أعداد الحركة السياحية الوافدة لمصر ينعكس بشكل رئيسي على متوسط حجم الإشغالات الفندقية وبالتالي على ارتفاع متوسط سعر الإقامة بالغرفة الفندقية ومن ثم على زيادة معدلات الإنفاق السياحي.

وأشار أحمد عيسى إلى أهمية العمل بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة على زيادة أعداد الغرف الفندقية في مصر وهو أحد محاور الاستراتيجية الوطنية لتنمية السياحة في مصر، لتضاف هذه الغرف للطاقة الفندقية الموجودة حاليًا في مصر.

التفتيش على الفنادق

وأضاف الوزير أنه وفقًا لنتائج أعمال لجان الوزارة الممثلة في الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية التي تقوم بالمرور والتفتيش وإجراء المعاينات على المنشآت الفندقية بالمحافظات السياحية المختلفة فمن المتوقع أن يتم افتتاح عدد من الغرف الفندقية بنهاية عام 2024 ولاسيما في محافظتي جنوب سيناء والبحر الأحمر.

السياحة تحدد القواعد المنظمة لرحلات العمرة العام الحالي

شرط جديد من وزارة السياحة والآثار للسماح لشركات الطيران بنقل المعتمرين

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الحرب العالمية الثانية العصر الروماني جنوب سيناء متحف كهف روميل محافظة مطروح مدينة مرسى مطروح

مواد متعلقة

شرط جديد من وزارة السياحة والآثار للسماح لشركات الطيران بنقل المعتمرين

شروط وزارة السياحة والآثار لاعتماد سكن المعتمرين بمكة والمدينة المنورة

السياحة تفتح باب اعتماد شركات السياحة والوكلاء السعوديين للعمل بالعمرة، اليوم

متحف قصر المنيل ينظم معرضا أثريا عن المياه

وزير السياحة يصدر قرارًا بتعيين شعبان عبد الجواد مديرًا لإدارة استرداد الآثار

السياحة تفتح باب اعتماد شركات السياحة للعمل بالعمرة غدا

سفير كوريا الجنوبية بالقاهرة يزور المتحف القومي للحضارة

السياحة: منح تصاريح تشغيل 11 مركز سفاري جبلي بجنوب سيناء والبحر الأحمر

الأكثر قراءة

بعد حلاقة شعرها على الزيرو، حقيقة غضب شريف منير من ابنته أسما

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

سر ترقيم مقابر الإمام الشافعي باللون الأحمر.. الأهالي: لم نتلق إخطارات بالإزالة.. وباحثون: هذه المقابر أثرية والحفاظ عليها «ضرورة»

ارتفاع أسعار الشبت والبقدونس 70 جنيهًا بسوق الجملة، وشعبة الخضراوات تكشف الأسباب

أحمد سليمان بعد تواجده بنادي الزمالك: عودة من جديد إلى بيتنا الكبير

اللجنة الثلاثية بالزمالك تستقر على رحيل أحمد حسني المدير الإداري

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

بعد تحذير FDA من قطرة ملوثة تسبب العمى، هل تتوفر في مصر؟

Advertisements

منوعات

المزيد

المركبة الفضائية الهندية تبدأ في استكشاف سطح القمر (فيديو)

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

شروط الالتحاق بدورة المرحل الجوي بالأكاديمية المصرية لعلوم الطيران

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

وزير الأوقاف: قضاء حوائج الناس من أهم القربات إلى الله

فضل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة ولماذا سميت بهذا الاسم

هل تتزاور أرواح موتى المؤمنين ليلة الجمعة كما قال ابن القيم؟

المزيد
الجريدة الرسمية