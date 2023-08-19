السبت 19 أغسطس 2023
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أخبار مصر

المتحف المصري بالتحرير يعرض رأس رخامية للمعبود سيرابيس

المعبود سرابيس،فيتو
المعبود سرابيس،فيتو

يعرض المتحف المصري بالتحرير ضمن العرض المُطور رأس رخامية للمعبود سيرابيس تعود للعصر الروماني من القرن الثاني الميلادي، 90 سم، من كيمان فارس (مدينة الفيوم) كشف عنها لويجي فاسالي L. Vassali  في 1865 وكان من بين مساعدي مارييت.

المعبود سرابيس 

تصور الرأس سرابيس بالأسلوب الروماني مع خصلات أربع أو خمس تتدلي علي الجبين، ولابد أن التمثال أو الجذع الذي كانت تنتمي له هذه الرأس كان ضخما.

 

المتحف اليوناني الروماني

كما يعرض المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية مجموعة مميزة من صور سرابيس من مواد وهيئات مختلفة، ومن بينها جذع لسرابيس من القرن الثاني الميلادي نحت من الرخام أيضًا، يحمل فوق رأسه سلة الأسرار المقدسة أو الكلاثوس والتي تعبر عن الوفرة وعن العالم السفلي، وقد عُثِر عليه  في منطقة السرابيوم بالإسكندرية سنة 1927 م.

 

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وكانت حملة الإسكندر الأكبر على مصر عام 332 ق.م، بمثابة صفحة جديدة في علاقة مصر مع العالم الاغريقي، وصار الاغريق حكاما وصفوة ادارية وعسكرية تحت الحكم الطويل للبطالمة والذي امتد حتى عام 30 ق.م.


وحين التقت التقاليد والمعتقدات المصرية القديمة بمثيلتها الإغريقية نتج عن ذلك مزيجًا من المفاهيم والفنون والعقائد كانت ميزة لمصر البطلمية. قديم والحديث.

 

ثالوث السكندري

وكان ثالوث السكندري أحد أهم مظاهر هذا الاندماج، على رأسه سرابيس اله الدولة الرسمي وكبير أرباب الاسكندرية، كما كان يُعد حاميا للمدينة وللملوك.


وأسس بطلميوس الأول هذه العبادة ليوجد ارضية مشتركة بين عرقيات مختلفة كانت تتنفس دينا، وجلس مانيتون مع تيموثيوس العارف بعبادات ديمتر السرية في إليوسيس، استقرا على اوزار-أبيس وكانت له هيئان: في صورة أوزير في جسد العجل أبيس. 

 

بينما كان شكله البشري يشبه كثيرا من الآلهة اليونانية مثل زيوس وهاديس، وهليوس وديونيسوس. انضمت للثالوث ايزيس عظيمة السحر عديدة الألقاب، وتحول اسم الابن حر با غرد الي حربوقراطيس، عبدوا جميعا في معبد فخم في قلب العاصمة وفي كل الأقاليم. 

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