الأمن يكشف ملابسات فيديو محاولة سطو مسلح على شخص وأسرته فى العمرانية
تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات فيديو محاولة قيام مجهولين بالسطو المسلح على شخص وأسرته أثناء قيادة سيارته بمنطقة العمرانية.
رصدت المتابعة الأمنية ما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" بشأن مقطع فيديو ادعى خلاله صاحب الحساب بقيام 6 أشخاص مستقلين سيارة "ربع نقل" وبحوزتهم أسلحة نارية بمحاولة إعتراض طريقه حال استقلاله سيارته رفقة زوجته ومحاولة سرقته بمنطقة العمرانية بالجيزة وتمكنه من الفرار.
وبالفحص تبين قيام صاحب الحساب بإختلاق الإدعاءات بهدف زيادة نسبة المشاهدة وتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الاجراءات اللازمة تجاه الواقعة.
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