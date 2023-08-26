مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة على الطريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وقام رجال المرور برفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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