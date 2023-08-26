السبت 26 أغسطس 2023
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حوادث

انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بالعياط

انتشال جثة، فيتو
انتشال جثة، فيتو

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثة شاب غرق فى نهر النيل بمنطقة العياط.

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

حالة الطرق الآن، تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال القطار الكهربائى وسيولة في القاهرة والجيزة

كانت  غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بالعثورعلى جثة شاب غرق فى نهر النيل  أمام قرية كفر الرفاعي بدائرة مركز شرطة العياط.


وبالانتقال والفحص قامت قوات الإنقاذ النهري بانتشال الجثة ونقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى العياط المركزي، ويقوم رجال المباحث باجراء التحريات وجمع المعلومات عن الواقعة وظروفها وملابساتها واتخاذ الاجراءات القانونية.

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وفى سياق آخر،لقى شخص مصرعه وأصيب 2 آخرين فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى  وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

 

مصرع وإصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى

كانت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة على طريق إسكندرية الصحراوى، وعلى الفور انتقل رجال المرور والإسعاف إلى مكان البلاغ.

وتبين بالفحص تبين انقلاب سيارة على الطريق ومصرع شخص وإصابة 2 آخرين وقامت سيارات الإسعاف بنقلهم الى مستشفى الشيخ زايد التخصصى وقام رجال المرور برفع آثار الحادث  واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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غرفة عمليات النجدة مديرية أمن الجيزة مستشفى العياط المركزي

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