السبت 26 أغسطس 2023
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أخبار مصر

جامعتا عين شمس وطرابلس الليبية تبحثان التعاون المشترك

جامعتا عين شمس وطرابلس
جامعتا عين شمس وطرابلس الليبية، فيتو

التقت الدكتورة غادة فاروق القائم بعمل رئيس جامعة عين شمس والدكتور حسين امجاهد بجامعة طرابلس الليبية  بحضور الدكتورة شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع التعاون الدولي بالجامعة والدكتورة  شيرويت المحمدي مدير إدارة الوافدين بالجامعة.

بحث سبل التعاون بين جامعتى عين شمس وطرابلس الليبية


وخلال اللقاء اشارت  غادة فاروق إلى أنه من أهم استراتيجيات الجامعة لدعم و تطوير التعليم عقد العديد من الاتفاقيات مع مختلف الجامعات العالمية وبما يتواكب مع أحدث نظم التعليم الحديثة وسوق العمل المحلى والعالمي

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كما أضافت شهيرة سمير الى انه تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين الجامعتين العريقتين فى مختلف التخصصات وعلى مستوى التعليم بالفرق المختلفة والدرسات العليا والتبادل الطلابي.

وفي سياق آخر أعلنت كلية العلوم - جامعة عين شمس- بأنه سيتم فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 لطلاب الدراسات العليا في مختلف التخصصات بأقسام كلية العلوم بنظام الساعات المعتمدة: الدبلوم - تمهيدى الماجستير، برنامج الماجستير المهنى "الكيمياء والفيزياء النووية والاشعاعية"  بالإضافة إلى الماجستير والدكتوراه وذلك فى جميع البرامج النوعية والمتميزة بالكلية وطبقا لما هو مرفق بالإعلان.

فتح باب القيد والتسجيل بالدراسات العليا للعام الجامعى 2024/2023 بجامعة عين شمس 

ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتورة غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس والدكتور محمد رجاء السطوحى عميد كلية العلوم وإشراف الدكتور محمد منتصر وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث. 

وسيتم البدء  فى القيد والتسجيل للطلاب ابتداء من يوم السبت الموافق ٢٦ أغسطس وحتى الخميس ١٧ سبتمبر ٢٠٢٣. جميع التفاصيل الخاصة بشروط الأقسام للقبول والمستندات المطلوبة للقيد هذا العام فى الملف المرفق مع الإعلان.

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