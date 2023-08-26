جامعة سوهاج تواصل تنفيذ فعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية

تواصل جامعة سوهاج تنفيذ فعاليات ملتقى إعداد الطلاب للمشاركة في الأنشطة الطلابية" والذي يقام تحت شعار " مستقبل أفضل"، بالتعاون مع معهد إعداد القادة، وبمشاركة جامعات جنوب الصعيد، وذلك تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي

وصرح الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة حرص الجامعة علي تنظيم مثل هذه الفعاليات والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى صقل مهارات الطلاب وتوسيع مداركهم، باعتبارها من أهم دعائم وأسس منظومة العمل الجامعي، مضيفًا أن الجامعة تحرص على توفير بيئة مناسبة لممارسة مختلف الأنشطة لتنمية الشباب ثقافيًا واجتماعيًا وفنيا وعلميًا ورياضيًا، مما تساعد الطلاب في مواجهة تحديات حاضر المجتمع ومستقبله.

Advertisements

وأوضح الدكتور عبد الناصر يس نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن الملتقى يواصل فعالياته بمحاضرة بعنوان "دور الأنشطة الطلابية في بناء شخصية الطالب الجامعي"، وحاضر فيها الدكتور ممدوح محمد السيد وكيل كلية التربية الرياضية بالجامعة، وتناولت توضيح تأثير الأنشطة الطلابية في بناء الشخصية، وتنمية كافة الجوانب التي تساعده في تنمية مهاراته، وكذلك دورها فى التأثير الإيجابي على تطوير المهارات الاجتماعية وغيرها.

وأكد الدكتور كريم همام مدير معهد إعداد القادة أن مشاركة الطلاب بالأنشطة الطلابية تلعب دورًا حيويًا في تطوير قدراتهم، وتسهم في تأهيلهم لتحقيق إسهامات إيجابية في مجتمعهم ووطنهم، مضيفًا أنه تم تنفيذ محاضرة أخرى بعنوان "ارتباط اللائحة بالاتحادات الطلابية في خدمة الجامعة والمجتمع" وحاضر فيها الدكتور حسام الدين الشريف وكيل معهد إعداد القادة، موضحًا أنه تم خلالها تعريف شامل للاتحادات الطلابية، ولائحتها والهدف منها، وشروط الترشح لها وفقًا لما نصت عليه اللائحة.

.