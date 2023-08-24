جامعة الطفل في زيارة لحاسبات عين شمس (صور)

استقبلت كلية الحاسبات والمعلومات بجامعة عين شمس برئاسة نجوى بدر عميد الكلية دفعة من طلاب جامعة الطفل، وذلك بتنسيق د. تامر مصطفى وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ. منى عبد العظيم مدير وحدة الخريجين وأ. منار سلطان المعيدة بالكلية.

ويأتي هذا في إطار استمرار أنشطة جامعة الطفل بجامعة عين شمس تحت رعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس الجامعة وإشراف شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي نهى الرافعي نائب مدير إدارة المنح والمشروعات ومنسق جامعة الطفل بجامعة عين شمس.

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جامعة الطفل في زيارة لحاسبات عين شمس



بلغ عدد الأطفال المشاركين فى الزيارة التي استمرت على مدى يومين متتاليين، ٥٣ طفلا من جامعة الطفل. تم استقبال الأطفال من قبل المنظمين من كلية الحاسبات والمعلومات ثم تلا ذلك تقسيمهم إلى مجموعتين وتوزيعهم على معامل الكلية لحضور الورش العملية المقسمة إلى ثلاث فترات وذلك لشرح المنهج المقرر من جامعة الطفل بالإضافة إلى تعريفهم بمبادئ البرمجة والروبوتكس.



قدم التدريب عددا من المتطوعين من طلاب وخريجي الكلية المنتسبين إلى النشاطات الطلابية المختلفة.

وجدير بالذكر ‏إن هذه الفعاليات تعد استئناف للمرحلة السادسة، ‏التي بدأت أنشطتها في مطلع أغسطس الجاري وتمتد حتى آخر سبتمبر وأن ‏فريق عمل إدارة المنح والمشروعات ‏بالجامعة هو المنوط به كافة الإجراءات التنظيمية والإشرافية، ‏حيث يتولى الحفاظ على سلامة الأطفال من خلال استلام وتسليم الأطفال بمدرج كلية العلوم ومصاحبتهم طوال فترة الفعاليات في الكليات المختلفة للعمل علي تذليل أي صعوبات تواجه منسقي الكليات بالإضافة إلى ‏متابعة كافة العمليات اللوجستية والمالية والإدارية لجامعة الطفل الممولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.