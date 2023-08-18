الجمعة 18 أغسطس 2023
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أخبار مصر

شروط التحويلات بكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الدراسي 2023 - 2024

جامعة عين شمس، فيتو
جامعة عين شمس، فيتو

أعلنت كلية الاعلام جامعة عين شمس عن شروط التحويلات بكلية الإعلام جامعة عين شمس للعام الجامعي ٢٠٢٣-٢٠٢٤.

وأوضحت الكلية أن هناك مجموعة من الشروط والمتطلبات:
 

1- أن يكون الطالب منقولًا من الفرقة الأولى إلى الفرقة الثانية بنظام الساعات المعتمدة وفقًا للقواعد المنظمة وبعد إجراء مقاصـة بمعرفة الكلية ولا يجوز قبول الطلاب من الكليات المناظرة إلى الفرقة الثالثة والرابعة.


٢- أن يكون الطالب حاصلًا على تقدير GPA "۳,۷۰" على الأقل في العام السابق.

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٣- أن يتبع الطالب التوزيع الجغرافي لجامعة عين شمس.


٤- يشترط أن تكون بطاقة الرقم القومى متضمنة عنوان الطالب قد مضى على إستخراجها ستة أشهر على الأقل.


٥- لا تقبل الكلية نقل القيد.


٦- لا تقبل الكلية المفصولين.


٧- لا تقبل الكلية المؤهلات العليا.


٨- لا تقبل الكلية الحالات الخاصة نظرا لطبيعة الدراسة العمليةبالكلية.


لا تنطبق قواعد التشعيب الخاصة ببرامج الكلية على الفرقتين الأولى والثانية ويبدء التشعيب بالفرقة الثالثة.

وفي سياق أخر أعلنت جامعة عين شمس تقدمها ١٠٠ مركز في تصنيف شنغهاي العالمي للجامعات عن العام السابق  لتصبح في المرتبة من ٦٠١  إلى ٧٠٠ على العالم.

جاء ذلك برعاية غادة فاروق القائم بأعمال رئيس جامعة عين شمس وعبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف  شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وأحمد البنا مدير مكتب التصنيف الدولي بالجامعة.

جدير بالذكر أن  جامعة عين شمس نجحت في الظهور بهذا التصنيف العالمي المرموق في عام 2017  برغم عدم توافر  المعيار الأساسي في دخول هذا التصنيف وهو حصول أحد أساتذتها على جائزة نوبل العالمية، الأمر الذي كان يقف عائقًا أمام جامعة عين شمس في الدخول ضمن هذا التصنيف العالمي برغم ظهورها بقوة في العديد من التصنيفات العالمية إلا أن دخول جامعة عين شمس هذا التصنيف واستمرارها في التقدم عامًا تلو الآخر إنما يعكس قوة جامعة عين شمس كمؤسسة بحثية تستطيع أن تنافس مختلف الجامعات المصرية والعالمية حيث أحرزت جامعة عين شمس  تقدمًا كبيرًا فى السنوات الأخيرة في  معدلات النشر العالمي في الدوريات والمجلات العالمية المفهرسة   على CLARIVATE، ومجلات nature وscience  كل هذا كان له دورًا مؤثرًا في مواصلة جامعة عين شمس تقدمها في  تصنيف شنغهاي العالمي لتنافس بقوة مختلف الجامعات العالمية.

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تقدم جامعة عين شمس 100 مركز في تصنيف شنغهاي العالمي

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