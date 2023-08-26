بعد فرنسا، النيجر تمهل سفيري أمريكا ونيجيريا 48 ساعة لمغادرة البلاد

قررت وزارة خارجية النيجر، اليوم السبت، إنهاء اعتماد سفيرة أمريكا وسفير نيجيريا لدى النيجر وطالبتهما بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



وجاء في بيان وزارة الخارجية: “السلطات النيجرية المختصة قررت إنهاء اعتماد السفيرة الأمريكية، كاثلين فيتزجيبون، والسفير النيجيري، محمد عثمان وطالبتهما بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة”.

وأشار البيان، إلى أن القرار اتُّخذ على خلفية تصرفات الدولتين المخالفة لمصالح النيجر.

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في السياق ذاته، أعلنت وزارة الخارجية النيجرية إنهاء اعتماد السفير الألماني، أوليفيي شناكينبرج وطالبته بمغادرة أراضي النيجر في غضون 48 ساعة، لافتة في بيان أن القرار اتُخذ على خلفية تصرفات السلطات الألمانية المخالفة لمصالح النيجر.

جاء ذلك في أعقاب قرار خارجية النيجر، أمس الجمعة، بإنهاء اعتماد السفير الفرنسي لدى النيجر، سيلفان إيتي، ومطالبته بمغادرة البلاد خلال 48 ساعة، مشيرة إلى أن القرار جاء بسبب تصرفات السلطات الفرنسية المخالفة لمصالح النيجر.



وأعلن قادة عسكريون في النيجر، يوم 27 يوليو الماضي، إقالة رئيس البلاد، محمد بازوم، واحتجازه في مقر إقامته، وإغلاق الحدود، وفرض حظر التجول، مسلطين الضوء على قرار وضع حد للنظام الحالي بعد تدهور الأوضاع الأمنية، وسوء الإدارة الاقتصادية.

الخارجية الفرنسية تعلق على قرار المجلس العسكري في النيجر

وعلقت وزارة الخارجية الفرنسية في بيان صادر عنها اليوم الجمعة، على قرار المجلس العسكري في النيجر بإمهال السفير الفرنسي 48 ساعة لمغادرة البلاد.



وقالت الخارجية الفرنسية في بيانها أمس: "إن المجلس العسكري في النيجر لا يملك السلطة للمطالبة بمغادرة سفيرنا في نيامي". أكدت تقارير إعلامية، أن المجلس طلب من السفير الفرنسي مغادرة البلاد خلال 48 ساعة.



المجلس العسكري في النيجر يطالب السفير الفرنسي بالمغادرة

وذكر موقع العربية نت أن المجلس العسكري في النيجر، بأن السفير الفرنسي رفض الامتثال لاستدعاء وزارة الخارجية له للتشاور.

وتجمع المئات من المواطنين في النيجر، أمام أكبر قاعدة عسكرية فرنسية في نيامي للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.



مئات المتظاهرين يتجمعون أمام قاعدة عسكرية فرنسية في النيجر

وخلال الأيام الماضية وعقب الانقلاب الذي حدث في النيجر، تجمع المئات من المواطنين أمام سفارة باريس في نيامي، وذلك للمطالبة برحيل القوات الفرنسية عن البلاد.

وفي ظل استمرار تهديدات مجموعة الإيكواس بالتدخل العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول محمد بازوم، بادرت عدد من دول الجوار وعلى رأسها الجزائر برفض أي تدخل عسكري في نيامي.

وخلال الفترة الماضية كثفت الجزائر من جهودها الدبلوماسية من أجل إيجاد حلول سلمية لأزمة النيجر بعيدا عن الأعمال العسكرية التي تهدد السلم والأمن في المنطقة.

جهود الجزائر لمنع التدخل العسكري في النيجر

وفي السياق ذاته، أجرى وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف، زيارة إلى بنين في ثاني محطات جولته الأفريقية حيث زار الخميس نيجيريا وأجرى مباحثات مع عدد من المسئولين حول الأزمة في النيجر، ومن المنتظر أن يزور غانا.