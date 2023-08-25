الجمعة 25 أغسطس 2023
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أخبار مصر

التنظيم والإدارة يواصل اختبارات المتقدمين لوظيفة معلم فصل بهذه المحافظة

مركز تقييم القدرات
مركز تقييم القدرات والمسابقات،فيتو

انتهي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أمس الخميس من اختبارات المتقدمين لشغل وظيفة معلم مساعد فصل بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة الغربية.

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 


وأشار الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أنه ستبدأ اختبارات محافظة الوادي الجديد السبت الموافق ٢٦ أغسطس ٢٠٢٣ لمدة يوم واحد

 

وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التأكيد على أنهُ لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور.

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وجدد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  التأكيد على أنه لن يُسمح بالدخول للمتأخرين عن موعدهم، كما لا يوجد أيام لمن يتخلف عن الحضور في المواعيد المحددة.

موقع بوابة الوظائف الحكومية

وكان الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة  قام بالإعلان عن المسابقة في ٩ فبراير ٢٠٢٣، وفتح باب التقديم إلكترونيا على موقع بوابة الوظائف الحكومية في الفترة من ٢٣ فبراير حتى ٩ مارس ٢٠٢٣.

ويجرى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الاختبار في الفترة من أول أغسطس إلى 21 أكتوبر بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

 

الاختبارات الإلكترونية للمتقدمين لوظيفة معلم فصل 


ويخضع المتقدمون لتلك الوظائف لعدد من الاختبارات الخاصة، وستكون من خلال 5 محاور؛ أولها الكفايات السلوكية، وهي القدرات السلوكية عامة لكافة المتقدمين لوظائف في الجهاز الإداري للدولة.

 

والمحور الثاني الكفايات اللغوية وهي الاختبار في اللغة العربية واللغة الإنجليزية.

 

والمحور الثالث الكفايات المعرفية والتكنولوجية كل ما يتعلق بالدولة من المشروعات القومية.

 

والمحور الرابع الكفايات التربوية وتشمل التدريس الفعال الإدارة والإشراف وتم إعدادها من أساتذة وخبراء متخصصين.

 

والمحور الخامس الكفايات الشخصية وتشمل المواد التي يقوم بتدريسها وطرق ومناهج التدريس.

 

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الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة التربية والتعليم والتعليم الفني المركزي للتنظيم والادارة بوابة الوظائف الحكومية مركز تقييم القدرات والمسابقات محافظة الوادى الجديد

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