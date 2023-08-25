موسم الجيمرز، توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية (صور)

توافد عدد كبير من الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته الليلة في السعودية ضمن فعاليات “موسم الجيمرز”.

وتواصل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية الاستعدادات النهائية قبل صعود الفنانة على المسرح.

حفل شيرين في موسم الجيمرز

ومن المفترض أن تقدم شيرين عبد الوهاب خلال حفلها الغنائي في السعودية باقة من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

حفل شيرين، فيتو

و من ناحية أخرى، قالت شيرين أثناء حفلها فى ليلة الدموع: عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ.

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وعقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

حفل شيرين، فيتو

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك.

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

حفل شيرين، فيتو

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كده وجرح تاني ومتحاسبنيش.

وفاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.

حفل شيرين، فيتو