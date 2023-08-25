الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

ثقافة وفنون

موسم الجيمرز، توافد الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب في السعودية (صور)

حفل شيرين، فيتو 
حفل شيرين، فيتو 

توافد عدد كبير من  الجمهور على حفل شيرين عبد الوهاب، المقرر إقامته الليلة في السعودية ضمن فعاليات “موسم الجيمرز”.

 

وتواصل الشركة المنظمة لحفل شيرين عبد الوهاب بالسعودية الاستعدادات النهائية قبل صعود الفنانة على المسرح.

 

حفل شيرين في موسم الجيمرز

ومن المفترض أن تقدم شيرين عبد  الوهاب خلال حفلها الغنائي في السعودية باقة من أغانيها الشهيرة والتي يتفاعل معها الجمهور علي المسرح.

حفل شيرين، فيتو 

و من ناحية أخرى، قالت شيرين أثناء حفلها فى ليلة الدموع: عاوزة أشكر أكتر شخص وقف جنبي وقفة كبيرة أوي.. حبيب قلبي.. المستشار تركي آل الشيخ.

 

Advertisements

 

وعقب أيام طويلة من أزمة لقب صوت مصر ومن الأجدر به أنغام أم شيرين، استغلت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب وجودها في جدة من خلال حفل ليلة الدموع ووجهت رسالة خاصة لــ أنغام.

حفل شيرين، فيتو 

وقالت شيرين في الميكروفون على الهواء مباشرة: أحب أشكر أنغام.. شكرًا يا بنت الأصول كتر خيرك.

 

وأضافت: "عايزة أشكر فنانة العرب أحلام والفنانة الجميلة ياسمين عبد العزيز على مساندتهم ودعمهم الدائم لي في كل الأوقات".

 

وتألقت المطربة شيرين عبد الوهاب بأجمل أغنياتها في حفل ليلة الدموع المُقام حاليًّا بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.

حفل شيرين، فيتو 

وقدمت أغنيات “مشاعر والكدابين" والأغنية الشهيرة كده وجرح تاني ومتحاسبنيش. 

 

وفاجأت المطربة الكبيرة شيرين عبد الوهاب جمهور ومتابعي حفل ليلة الدموع المقام بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي.. الأمر الذي أصاب الحضور بحالة من الفرحة والتفاعل القوي حيث كان مقررًا مشاركة 7 مطربين رجال فقط.

حفل شيرين، فيتو 

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار ، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

شيرين عبد ابوهاب الفنانة شيرين عبد الوهاب حفل شيرين عبد الوهاب حفل شيرين في السعودية اخبار الفن

مواد متعلقة

شيرين عبد الوهاب تتصدر المشهد في حفل ليلة الدموع بــ جرح تاني (فيديو)

شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

الأكثر قراءة

أغلى علبة بـ1950 جنيهًا في المناطق الشعبية، قائمة أسعار حلوي المولد النبوي 2023

تصعيد خطير من لاعبات منتخب إسبانيا لكرة القدم ضد رئيس الاتحاد بسبب قبلة التتويج

النصر السعودي يعلن رسميا انتقال لاعبه إلى ريفر بليت الأرجنتيني

بعد استبعادهم من معسكر تركيا، هل يستغني بيراميدز عن هذا الثلاثي؟

حسين لبيب يوجه رسالة لفريق يد الزمالك بعد التأهل لنهائي البطولة العربية

نظر دعوى بطلان عمومية النادى الأهلي الأخيرة غدا

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الفيدرالي الأمريكي: التضخم لا يزال مرتفعا ورفع أسعار الفائدة مرة أخرى وارد

Advertisements

منوعات

المزيد

انقلاب شاحنة تحمل 9 سيارات فاخرة في بريطانيا

120 سبيكة ذهبية، تسليم كنز من سويسرا للصليب الأحمر

9.5 طن كوكايين، تفاصيل أكبر عملية تهريب مخدرات في إسبانيا

دراسة جديدة تكشف عن سر تقلص أعداد الفراشات في أوروبا

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني في البنك المركزي مساء اليوم الجمعة 25/8/2023

الجنيه ينجح في تكبيل حركة سعر الدرهم الإماراتي بالبنك المركزي

الأوراق المطلوبة لقيد المحامين في الجدول الابتدائي

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

المزيد

انفوجراف

قنبلة زجاجة الخمر، أسرار عملية تفجير طائرة قائد فاجنر (فيديو جراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم مرة وردت كلمة الحظ في القرآن الكريم ومن هو صاحب الحظ العظيم

تفسير رؤية زواج الأم في المنام وعلاقتها بالانتصار على الأعداء

58 دعاء من القرآن الكريم نافعة للمسلم في كل شيء

المزيد
الجريدة الرسمية