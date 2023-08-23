إجراء 3 مناظير معدة وربط للدوالي بفاقوس المركزي في الشرقية

أجرى الفريق الطبي بمستشفى فاقوس المركزي ثلاثة مناظير تشخيصية للمعدة، اليوم الأربعاء، وذلك في إطار الحرص على تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية للمرضى والسعي لدقة التشخيص، وحرصًا على أهمية تحقيق زيادة في معدلات الشفاء.

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منظار معدة تشخيصي مع ربط دولي لرجل بلغ 71 عاما

حيث تم إجراء منظار معدة تشخيصى مع ربط للدوالي لحالة تبلغ من العمر ٧١عاما، والتي تم استقبالها وهي تعانى من براز مدمم، وتم أيضا إجراء منظار معدة تشخيصي لحالتين حيث تم استقبالهم يعانون من ألم شديد ومتكرر بالمعدة ولدقة التشخيص تم إجراء المنظار حيث تم سحب عينة وإرسالها للتحليل.

وقدمت إدارة المستشفى الشكر للفريق الطبي برئاسة الدكتور منصور جندية رئيس قسم المناظير الجهاز الهضمي والدكتور عمر عكيلة أخصائي المناظير الجهاز الهضمي والدكتورة أسماء أحمد حامد وذلك للتخديرو الشيماء قطب وناريمان محمد.

خروج طفل المبتسرين من الحضانة ادخل بها فى 27 يونيو

وعلى صعيد آخر، تم خروج طفل من وحدة الأطفال المبتسرين والذي تم استقباله يوم السابع والعشرين من شهر يونيو ٢٠٢٣وبعد الفحص الطبى تبين أنه مولود بالأسبوع الثامن والعشرين من الحمل ويعاني من صعوبة بالتنفس وزنه ٧٠٠ جرام وبعد تقديم كافة أوجه الرعاية الصحية والتي استمرت لقرابه الشهرين تم اليوم خروجه بعد وصول الوزن لـ١٧٠٠ جرام وتعافيه.

مجازاة فريق الإشراف على العناية المركزة

كما قام الدكتور محمد عرفات مدير مستشفى فاقوس المركزي، اليوم ويرافقه الفرق الإشرافية بتفقد سير العمل بالمستشفى حيث بدأ المرور بتفقد سير العمل بوحدة العناية المركزة تم الاطمئنان على حصول المرضى على الرعاية الصحية وحصولهم على الجرعات الدوائية طبقا لوصف الطبيب المختص وشدد على التزام بمعايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى وفصل النفايات وتم مجازاة إشراف العناية لتدني مستوى النظافة كما تابع أيضا سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين ووحدة عناية الأطفال وتم تركيب كانيولا لطفل وأوصى بزيادة التمريض بهما وتم الاستجابة الفورية وزيادة العدد وتفقد أيضا سير العمل بالعمليات.

الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي مدير المستشفيات بالمديرية

كما استقبل الدكتور محمد عرفات ,مدير المستشفى أثناء المرور اليوم، الدكتور ياسر عبدالرحيم السويدي، مدير إدارة المستشفيات بمديرية الصحة بالشرقية حيث ,بدأ زيارته بتفقد سير العمل بالاستقبال والتأكد من التزام الفريق الطبي،كما حرص أيضا على الاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية والأدوية بالصيدلية الموحدة للطوارئ والاستقبال، وانتقل بعدها لمتابعة سير العمل بقسم الأشعة.

كما تابع أيضا سير العمل بوحدة العناية المركزة حيث تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية بكفاءة كما تفقد أيضا بدء أعمال لرفع كفاءة الكهرباء بالمستشفى واختتمت الزيارة بتفقد سير العمل بوحدة الأطفال المبتسرين حيث تم التأكد من عمل الأجهزة الطبية واتباع معايير الجودة وسياسات مكافحة العدوى.