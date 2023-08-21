الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

بعيدا عن منافسات روشن، رونالدو يتجول بالجلابية السعودي وصديقة نيمار ترتدي العباية (فيديو)

رونالدو، فيتو
رونالدو، فيتو

بعيدا عن منافسات الدوري السعودي "روشن" وما يصاحبه من أرقام مليونية حول صفقات الانتقال التي تسيطر على وسائل الإعلام المحلية والدولية.

رونالدو يتجول بالزي السعودي 

انشغل الإعلام السعودي، اليوم، بمنافسة من نوع آخر تدور فى شوارع المملكة، بدأت بظهور كريستيانو رونالدو، لاعب نادي النصر السعودي مرتديا للزي السعودي، أثناء انتقاله بالسيارة الأمر الذي لفت أنظار الكثيرين.

ويحظى رونالدو، بعدد كبير من المتابعين بكل أرجاء العالم، وعلق عدد من السعوديين على المشهد بقولهم: "عندما يخرج إلى الشارع بزينا الرسمي سينقل صورة إيجابية لكل متابعيه ومحبيه، وعددهم يقدر بمئات الملايين عن هذا البلد وأهله، وما تدرون غدًا قد ينتشر الزي السعودي في أوروبا".

 

وانضم كريستيانو رونالدو ديسمبر الماضي، إلى صفوف النصر بعد فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد، نظير راتب سنوي قيمته 200 مليون يورو، وبعقد ممتد لعامين ونصف.

صديقة نيمار تتجول بالعباءة السعودية 

أيضا خطفت عارضة الأزياء البرازيلية برونا بيانكاردي، صديقة نيمار الأضواء، وظهرت في مقطع فيديو مرتدية ما يشبه العباءة السعودي زي السعوديات المفضل، وهي تسير مع صديقتها على قدميها في الرياض قائلة:” نبدو وأننا مواطنة هنا.”

وأثارت صديقة نيمار، تفاعلًا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورًا ومقاطع فيديو توثق وصولها إلى المملكة.

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