ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة للنجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي برفقة صديقته في ممشى "يو ووك" في الرياض.

ظهور جديد لـ “ نيمار ” مع صديقته في السعودية

وأظهر الفيديو نيمار وهو يسير بجانب صديقته برونا، ويحيط بهما أفراد حراسة شخصية، فيما قام بعض الشباب بالتقاط الصور التذكارية معهما.

نيمار وعائلته يتمشون في ممشى "يو ووك" ♥️😍 pic.twitter.com/nRX9vK1wIa — ﮼جابر (@ja88ber) August 22, 2023



ولم يخض نيمار أي مباراة حتى الآن مع الهلال لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها في كاحله عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان.

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وظهرت برونا بيانكاردي صديقة نيمار، النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي، فى العاصمة الرياض لأول مرة منذ وصوله إلى هناك قادما من نادي باريس سان جيرمان

نيمار وعائلته في يو ووك 🤩 pic.twitter.com/zoaIujrUsj — مكس زون (@mfm190) August 22, 2023



ظهور صديقة نيمار فى العاصمة السعودية



وظهرت برونا صديقة نيمار، وهي تشارك متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو لمعالم الرياض، وتوضح درجة الحرارة فى المملكة حيث سجلت 39 درجة مئوية.





وكشفت برونا بيانكاردي، صديقة نيمار، في نهاية المقطع المصور عن تسوقها في أحد المولات بالعاصمة الرياض.

وكان اللعب البرازيلي نيمار، وصل الرياض الجمعة وهو يرتدي وشاح الهلال، واستقبله مسؤولو ومشجعو الهلال، بالقهوة العربي والورود.



من هي برونا بيانكاردي صديقة نيمار الجديدة؟



برونا بيانكاردي البالغة 27 سنة، صديقة نيمار، إحدى المؤثرات البرازيليات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر من محيط النجم البرازيلي نيمار والتقى بها الصيف الماضي في البرازيل.



وكان نيمار، مرتبطا سابقا لمواطنته برونا ماركيزين، وهي العلاقة التي استمرت 6 سنوات قبل أن تنتهي دون خلافات كبيرة علنية بين الطرفين والظاهر أن نيمار اختار نفس الاسم برونا لعلاقته الجديدة لكن برونا بينكاردي.

