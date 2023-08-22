الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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منوعات

ظهور جديد لـ نيمار مع صديقته في السعودية (فيديو)

نيمار، فيتو
نيمار، فيتو

تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع مصورة  للنجم البرازيلي نيمار لاعب نادي الهلال السعودي برفقة صديقته في ممشى "يو ووك" في الرياض.

ظهور جديد لـ “ نيمار ” مع صديقته في السعودية

وأظهر الفيديو نيمار وهو يسير بجانب صديقته برونا، ويحيط بهما أفراد حراسة شخصية، فيما قام بعض الشباب بالتقاط الصور التذكارية معهما.


ولم يخض نيمار أي مباراة حتى الآن مع الهلال لعدم تعافيه من إصابة تعرض لها في كاحله عندما كان يدافع عن ألوان نادي باريس سان جيرمان.

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وظهرت برونا بيانكاردي صديقة نيمار، النجم البرازيلي ولاعب نادي الهلال السعودي، فى العاصمة الرياض لأول مرة منذ وصوله إلى هناك قادما من نادي باريس سان جيرمان


ظهور صديقة نيمار فى العاصمة السعودية 


وظهرت برونا صديقة نيمار، وهي تشارك متابعيها على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" مقطع فيديو لمعالم الرياض، وتوضح درجة الحرارة فى المملكة حيث سجلت 39 درجة مئوية.
 


وكشفت برونا بيانكاردي، صديقة نيمار، في نهاية المقطع المصور عن تسوقها في أحد المولات بالعاصمة الرياض.

وكان اللعب البرازيلي نيمار، وصل الرياض الجمعة وهو يرتدي وشاح الهلال، واستقبله مسؤولو ومشجعو الهلال، بالقهوة العربي والورود.


من هي برونا بيانكاردي صديقة نيمار الجديدة؟


برونا بيانكاردي البالغة 27 سنة، صديقة نيمار، إحدى المؤثرات البرازيليات على مواقع التواصل الاجتماعي، تعتبر من محيط النجم البرازيلي نيمار والتقى بها الصيف الماضي في البرازيل.

وكان نيمار، مرتبطا سابقا لمواطنته برونا ماركيزين، وهي العلاقة التي استمرت 6 سنوات قبل أن تنتهي دون خلافات كبيرة علنية بين الطرفين والظاهر أن نيمار اختار نفس الاسم برونا لعلاقته الجديدة لكن برونا بينكاردي.
 

أول ظهور لصديقة نيمار فى العاصمة السعودية الرياض ( فيديو)

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