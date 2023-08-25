أخبار مصر اليوم: وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية القبرصية الذين عاشوا بمصر سابقًا..وحقيقة نقص الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية

نشر قسم أخبار مصر على مدار الساعات الماضية العديدَ من الأخبار المهمة التي تهم القراء والمتابعين وأبرزها:

رئيس الوزراء يزور مركز تحديث صناعة السيارات بجنوب أفريقيا

قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بجولة تفقدية في مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات، حيث زار عددًا من مواقع الإنتاج والتجميع وقطع الغيار، واستمع إلى شرح من مسئولي الشركة حول مراحل الإنتاج، وآليات التدريب وخطط التوزيع، والحوافز التي يتلقونها من حكومة جنوب أفريقيا.

مركز تحديث صناعة السيارات ومجموعة لمصانع السيارات بجنوب إفريقيا

وعقب ذلك، اجتمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع أعضاء الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات. وحضر الاجتماع كل من نيل هيل، رئيس شركة فورد في أفريقيا، وديفيد كوفي، الرئيس التنفيذي للرابطة الأفريقية لمُصنعي السيارات، ومايك ويتفيلد، المستشار الاستراتيجي لمجموعة نيسان موتورز، ورئيس الرابطة الأفريقية لمُصنّعي السيارات، وكابيلو راباتو، المدير الإقليمي لشركة نيسان موتورز في جنوب أفريقيا، وريناي موثيلال، المدير التنفيذي لاتحاد مُصنعي مكونات السيارات في جنوب أفريقيا، وميكيل ماباسا، المدير التنفيذي لمجلس أعمال مُصنعي السيارات في جنوب أفريقيا.

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وزيرة الهجرة تلتقي أبناء الجالية القبرصية الذين عاشوا في مصر سابقًا

التقت السفيرة سها جندي، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، خلال جولتها الأولى لقارة أوروبا والتي استهلتها بقبرص أبناء الجالية القبرصية في مصر ممن عادوا إلى قبرص بعد حياة طويلة في مصر، وما زالوا يحملون لها في قلوبهم كل الحب، وذلك على هامش مشاركتها بالمؤتمر العالمي للمغتربين ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور".

الجالية اليونانية والقبرصية في مصر

ومن ناحيتها، أكدت وزيرة الهجرة على سعادتها بلقاء المصريين القبارصة، مثمنة جهود الجالية اليونانية والقبرصية في مصر، منذ انطلاق المبادرة الرئاسية "إحياء الجذور.. نوستوس" بين مصر واليونان وقبرص، مشيدة بالتعاون بين الجاليات والتي من شأنها تعزيز روابط الصداقة بين شعوب مصر واليونان وقبرص، انطلاقًا من كونها المبادرة الأولى من نوعها التي تهدف إلى إحياء الاحتفاء الشعبي بالجاليات الأجنبية التي كانت تعيش في مصر، والعودة إلى العادات التي امتزجت عبر السنين لتشكل وجدان شعوب جمعها تاريخ مشترك وحاضر يحمل الخير وحب الحياة.

حقيقة نقص الأرز في الأسواق والمنافذ التموينية

وجود عجز في كميات الأرز، تداولت بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن وجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

وتواصل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء مع وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي، وتم نفي تلك الأنباء، وأكدت الوزارتان أنه لا صحة لوجود عجز في الكميات المعروضة من الأرز بالأسواق والمنافذ التموينية نتيجة تراجع المخزون الاستراتيجي من المحصول.

توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز

وشددت وزارتي التموين والتجارة الداخلية والزراعة واستصلاح الأراضي على توافر كافة السلع الغذائية الأساسية بشكل طبيعي بما فيها الأرز، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يوميًا كسلعة تموينية وحرة بجميع الأسواق والمنافذ التموينية وفروع المجمعات الاستهلاكية وبقالي التموين بكافة محافظات الجمهورية، وأشارتا إلى أن المخزون الاستراتيجي من الأرز آمن، ويكفي احتياجات المستهلكين لمدة 3.3 شهر، حيث تم استيراد شحنات من الأرز، كإجراء استباقي لتعزيز مخزونه الاستراتيجي، وإحداث توازن في أسعاره، فضلًا عن اقتراب موسم حصاد المحصول المحلي الجديد من الأرز، والذي سيسهم أيضًا في تأمين المخزون الاستراتيجي، وناشدتا المواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.

ميناء الأدبية ينجح في استقبال ريش عملاقة لمحطات توليد الكهرباء من الرياح

أعلن ميناء الأدبية التابع للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن وصول السفينة DA XANG التابعة لشركة COSCO SHIPPING وعلى متنها 896 طردًا ثقيلًا تحتوى على (24) ريشة رياح طول كل منها 84 مترًا والتي تعد الأطول من نوعها تصل مصر.

حالة الطقس غدا السبت 26-8-2023 في مصر

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا السبت، حيث يسود تظهر السحب المنخفضة علي شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل علي تلطيف الأجواء، حار رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائلا للحرارة على جنوب الصعيد.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارا على سيناء، مائلا للحرارة ليلا

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو)



كيفية قياس درجات الحرارة فى الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروط موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء

٢-لا يتأثر بالرياح

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التى يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وايضا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد أن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمي وتأثيره علينا