الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

حالة الطقس اليوم الجمعة 25 -8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم الجمعة، وتوقعت أن تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد، والقاهرة الكبرى مما يعمل على تلطيف الأجواء، حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وعلى السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس معتدل للحرارة رطب ليلًا على شمال البلاد والقاهرة الكبرى والوجه البحري حتى شمال الصعيد ومائل للحرارة على جنوب الصعيد.  

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على سيناء، مائل للحرارة ليلًا.

Advertisements

 

حالة الطقس غدًا الجمعة 25 - 8 -2023 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا الجمعة 25 - 8 -2023 بالبحيرة

 

طقس القاهرة الكبرى وجنوب سيناء

ويسود طقس مشمس على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر غائم جزئيًّا على السواحل الشمالية الشرقية والسواحل الشمالية الغربية وجنوب الصعيد، ونرصد لكم حالة الطقس على مدار الـ24 ساعة من خلال فريق عمل بوابة (فيتو).
 

كيفية قياس درجات الحرارة في الظل

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن هناك شروطًا موحدة على مستوى العالم وضعتها المنظمة العالمية للأرصاد الجوية عند قياس درجة الحرارة وهي:

١-وجود جهاز الترمومتر في صندوق خشبي ينفذ من خلاله الهواء.

٢-لا يتأثر بالرياح.

٣- ألا تصل إليه أشعة الشمس ولا يتأثر بحرارة سطح الأرض، أي يقيس درجة حرارة الهواء في الظل  ولا يقيس درجة الحرارة التى يحس بها جلد الإنسان.

وقالت الأرصاد الجوية إن المقاييس المتنقلة المحمولة والمكشوفة للهواء وداخل السيارات، تسجل حرارة الهواء في حيز هوائي غير ملائم للقياس يتأثر بعوامل أخرى، لذا نجد درجة الحرارة المسجلة في الأجهزة المتنقلة تختلف عن التسجيل الرسمي.

وأكدت أن درجة الحرارة المحسوسة التي يشعر بها الإنسان تتوقف على عدة عوامل منها وقت تعرضه لأشعة الشمس ومدتها وأيضًا سرعة الرياح ونسبة الرطوبة في الهواء فالرطوبة العالية تعمل على تقليل التعرق من جلد الإنسان فيزيد إحساسك بالحرارة.

ونوهت الأرصاد بأن الاختلاف بين الحرارة المعلنة والمحسوسة سيظهر جليًّا خلال الفترة القادمة، نظرًا لزيادة نسبة الرطوبة الناتجة عن امتداد منخفض الهند الموسمى وتأثيره علينا.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأرصاد الجوية الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الجمعة الطقس اليوم هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس

مواد متعلقة

طقس الغد، رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية على هذه المناطق

طقس الغد، شبورة مائية على هذه الطرق

تحذير من حركة الملاحة البحرية بخليج السويس غدا

حالة الطقس غدا الجمعة 25 -8-2023 فى مصر

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الخميس 24-8-2023 في مصر

حالة الطقس اليوم الخميس 24 -8-2023 في مصر

تحذير حركة من الملاحة البحرية بخليج السويس والبحر الأحمر غدا

الأرصاد: منخفض البحر الأحمر وراء سيول سانت كاترين

الأكثر قراءة

حضور استثنائي لـ عمرو دياب وبهاء سلطان وحماقي في حفل ليلة الدموع (فيديو)

شيرين عبد الوهاب مفاجأة حفل ليلة الدموع في السعودية

رئيس محلية البرلمان يزف بشرى سارة للمصريين بشأن قانون التصالح في مخالفات البناء (فيديو)

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، أسعار كليات الطب والصيدلة والهندسة

المقاولون يحصل على هذا المبلغ حال بيع محمد صلاح لاتحاد جدة (مستند)

قائمة جوائز الدراما المصرية لعام 2023، منى زكي تتصدر ومفاجأة عن الشيخ ياسين التهامي

انضمام مصر وإثيوبيا لـ"بريكس"، خبير يكشف لـ"فيتو" عن مفاجأة سارة بشأن ملف سد النهضة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

Advertisements

منوعات

المزيد

وفاة نجل الرسام الشهير بيكاسو

سيدتان تدفعان حياتهما ثمنا لإنقاذ كلب

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

سعر الذهب اليوم الخميس 24-8-2023 في السعودية

ارتفاع سعر اليوان الصيني في ختام تعاملات اليوم

سعر الريال السعودي اليوم الخميس 24-8-2023 في نهاية التعاملات

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية