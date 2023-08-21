خطة الحكومة لزيادة المخزون الاستراتيجي من القمح لـ 6 شهور، وزير التموين: تفعيل اتفاقية واردات القمح من الإمارات يناير المقبل، وشراء 360 ألف طن من روسيا

أعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، أن الحكومة تستهدف زيادة الاحتياطي الاستراتيجي للقمح إلى 6 شهور بدلا من 4 شهور في إطار خطة الدولة لزيادة إنتاجية القمح.

وكان وزير التموين أعلن أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي للقمح يكفي حتى 4.7 شهر.

اتفاقية القمح مع شركة الإمارات

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين أن شركة الظاهرة الزراعية الإماراتية التى يدعمها الصندوق تمويليا ستقوم بتوريد القمح لمصر في إطار الاتفاقية التي وقعتها مصر مع الإمارات ممثلة في صندوق أبوظبى للتنمية، لتوفير تمويل واردات بقيمة 100 مليون دولار لمدة خمس سنوات بإجمالي 500 مليون دولار، حيث سيتم التويد بطريقتين الأولى عن طريق القمح الذي يتم زراعته في أراضيها بمنطقة توشكى وسيتم توريده بالجنيه المصري، كتوريد القمح المحلي من المزارعين المصريين وليس كما يقال بالدولار.

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وأضاف وزير التموين أن الطريقة الثانية ستكون قمحا مستوردا وطريقة الشراء ستكون نفس طريقة الإعلان عن مناقصة دولية وفتح اعتمادات ثم الدفع بناء على المستندات والإجراءات المعتادة حيث سيقوم صندوق أبوظبي بتمويل الكميات التى تم التعاقد عليها بعد الترسية على الشركة، الأمر الذي يعطي ميزة لمصر في تخفيف الضغط على هيئة السلع التموينية لتوفير الدولار مع توفير احتياطي استراتيجي.

وأكد بدء العمل الفعلي بالاتفاقية في يناير المقبل وتوفير القمح لمدة 6 شهور، بعد تصديق مجلس النواب على الاتفاقية والذي سيعاود الانعقاد في أكتوبر المقبل، ثم اعتماد رئيس الجمهورية لها.

اتفاقيات لدعم المخزون الإستراتيجي من القمح

ووقعت وزارتا التعاون الدولي والمالية، والهيئة العامة للسلع التموينية، اتفاقا مع مكتب أبوظبي للصادرات (أدكس)، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية، لتمويل واردات القمح للسوق المحلية بقيمة 500 مليون دولار خلال خمس سنوات، وذلك في ضوء جهود التعاون الإنمائي بين جمهورية مصر العربية والإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الاتفاق في وقت سابق، لتمويل تدشين 25 صومعة تخزين قمح وحبوب في 17 محافظة في مصر بهدف زيادة القدرات التخزينية للحبوب الاستراتيجية بنحو 1.5 مليون طن من خلال منحة قيمتها 300 مليون دولار.

وفي وقت سابق افتتح وزيرا التعاون الدولي والتموين، المركز الإقليمي لتكنولوجيا تخزين وتداول الحبوب بصومعة برقاش بمركز ومدينة منشأة القناطر بمحافظة الجيزة ضمن المنحة الإماراتية لتعزيز الأمن الغذائي وزيادة السعات التخزينية.

ومن أبرز المشروعات التي تم الإعلان عنها مؤخرًا، وضع حجر أساس لصومعة ميناء غرب بورسعيد بسعة تخزينية ١٠٠ ألف طن، إلى جانب ذلك فإنه يجري تنفيذ عدد من مشروعات الصوامع من خلال منحة عبر الصندوق السعودي للتنمية بقيمة 115 مليون دولار هذا الى جانب توقيع اتفاق التمويل الإنمائي الميسر بقيمة 500 مليون دولار، من مجموعة البنك الدولي، لتعزيز مرونة قطاع الزراعة في مصر ودعم جهود الأمن الغذائي، إلى جانب اتفاقية بقيمة 271 مليون دولار مع مجموعة البنك الأفريقي للتنمية لدعم "برنامج دعم الأمن الغذائي والمرونة الاقتصادية في مصر".

كما وقعت الحكومة مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، اتفاقية إطارية بقيمة 6 مليارات دولار لمدة 5 سنوات لتوفير واردات السلع الاستراتيجية مثل القمح والبترول، إلى جانب مشروع آخر بقيمة 600 ألف دولار بالتعاون مع الجانب الياباني لدعم إجراءات الدولة في تقليل الهادر من القمح من خلال نظم الإنذار المبكر.

واردات مصر من القمح

وكشفت أحدث إلاحصائيات الصادرة عن بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن الواردات المصرية من القمح ارتفعت لتبلغ 404 ملايين و818 ألف دولار فى شهر يناير الماضى، مقابل 366 مليونا و534 ألف دولار عن شهر يناير عام 2022، بزيادة تقدر بـ 38 مليونا و284 ألف دولار.

موسم حصاد القمح

وأعلنت وزارة التموين غلق موسم حصاد القمح 2023 على مستوى الجمهورية، وتجاوز حجم التوريد للقمح المحلي منذ بداية الموسم وحتى الآن 3.8 مليون طن قمح.

وأوضحت وزارة التموين أن مصر لديها 23 منشأ معتمد لدى الهيئة العامة للسلع التموينية، يتم من خلالها استيراد الأقماح، حيث تستورد مصر نحو 5.5 مليون طن قمح.

وقامت هيئة السلع التموينية عقدا لشراء 360 ألف طن من القمح الروسي في 2 أغسطس الجاري لتعزيز المخزون الاستراتيجي، ومن المقرر شحنها بين 1 و10 سبتمبر المقبل.

وأكدت وزارة التموين أن لديها طاقات وسعات تخزينية تصل لـ 5.5 مليون طن، موضحة أن تلك السعات التخزينية تشمل جميع المواقع والصوامع والهناجر والبناكر التابعة للوزارة ‏ وللجهات المسوقة، إضافة إلى ‏مواقع وصوامع القطاع الخاص في حال احتياجها.‎