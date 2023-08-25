بعثة منتخب التايكوندو تطير إلى البوسنة للمشاركة في بطولة العالم للناشئين

التايكوندو، غادرت بعثة منتخب مصر للناشئين للتايكوندو مطار القاهرة الدولي متوجهة إلى البوسنة والهرسك للمشاركة في بطولة العالم للتايكوندو للناشئين، والتي تقام خلال الفترة من 26 أغسطس حتى 1 سبتمبر المقبل.

يترأس البعثة العميد خالد محمود نائب رئيس الاتحاد المصري لـ التايكوندو، ويرافق البعثة المهندس مصطفى تعلب عضو مجلس الإدارة والمشرف على منتخبات الشباب والناشئين، والجهاز الفني الذي يضم محمود خليل مديرًا فنيًا والمدربين علاء إسماعيل ومصطفى عبد العظيم ومحمود هارون كما يرافق البعثة الدكتور حسن كمال المستشار الطبي للاتحاد المصري للتايكوندو.

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بعثة منتخب التايكوندو في بطولة العالم للناشئين

وتضم بعثة منتخب مصر 19 لاعبا ولاعبة يمثلون مصر في البطولة هم: عبد الرحمن كرم وزن + 180 سم، البراء محمد شفيق وزن تحت 180 سم، ياسين حسن كمال وزن تحت 152 سم، علي احمد عيسي وزن تحت 168 سم، ياسين أسامة محمد وزن تحت 176 سم، ادهم خالد طاهر وزن تحت 172 سم، آية تامر السيد وزن تحت 168 سم، معاذ محمد سعيد وزن تحت 165 سم، عمر وسام محمد وزن تحت 164 سم، ريان مصطفى كامل وزن تحت 148 سم، سجى نعمان علام وزن تحت 148 سم، مريم محمد زكريا وزن تحت 176 سم، سلمي محمد عصام وزن تحت 168 سم، أميرة محمد عادل وزن تحت 172 سم، سلمى عبد المجيد محمود وزن زائد 176 سم، خديجة وليد سمري وزن تحت 164 سم، ايه ايمن محمد وزن تحت 160 سم، جنى بدر محمود وزن تحت 152 سم، كارمه احمد عادل وزن تحت 156 سم.

وكان منتخب مصر للناشئين للتايكوندو تحت 14 عاما استعدادا لبطولة العالم المقرر إقامتها في البوسنة والهرسك من خلال المعسكر المشترك مع منتخبي الكويت وفلسطين والمقام حاليا بنادي الزهور.

وحرص المستشار محمد مصطفى رئيس الاتحاد المصري للتايكوندو على زيارة المعسكر والاطمئنان على الاستعداد خلال الفترة الحالية في حضور المستشار محمد الدمرداش رئيس نادي الزهور وبحضور المهندس محمد عبد السلام عضو مجلس إدارة نادي الزهور والعميد خالد محمود نائب رئيس اتحاد التايكوندو والمهندس مصطفى تعلب عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو والمشرف على منتخبي الناشئين والشباب والأستاذ حازم قنديل عضو مجلس إدارة اتحاد التايكوندو المشرف على منتخب البارا تايكوندو.

معسكر منتخب التايكوندو

وشهد المعسكر تواجد لاعبي منتخب مصر للناشئين بنين وبنات تحت 14 عاما ومنتخب فلسطين بنين وبنات ومنتخب الكويت بنين ناشئين ورجال ولاعبو فريق الناشئين بنادي الزهور بنين وبنات.