بطولة العالم للخماسي الحديث، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر أحمد حامد ومعتز وائل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع رجال في بطولة العالم للخماسي الحديث، والمقامة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الحالي.

وتمكن الثنائي المصري أحمد حامد ومعتز وائل من حصد المركز الأول في بطولة العالم للخماسي الحديث، بعدما نجحا في تحقيق 1467 نقطة.

وزير الرياضة يهنئ أحمد حامد ومعتز وائل بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث، فيتو

كما احتل الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة.

Advertisements

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة القارية والعالمية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث رجال وسيدات خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية.



من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، جونزالو أوريولا بيتيا سفير الأرجنتين لدى مصر، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية في مجال الرياضة وتبادل الخبرات والبرامج الرياضية بين البلدين.

يأتي هذا اللقاء في إطار جهود وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي لتوسيع شبكة التعاون الدولي في مجال الرياضة، وتعزيز العلاقات الثنائية مع الدول الأخرى، مما يعود بالنفع علي الشباب المصري في شتى المجالات وعلى رأسها المجال الرياضي.

أشرف صبحي يبحث مع سفير الأرجنتين بالقاهرة تعزيز التعاون الرياضي المشترك

شهد اللقاء مناقشة اللقاء حول تعزيز التبادل الرياضي بين مصر والأرجنتين، واستكشاف فرص التعاون في مجالات متنوعة، والتعرف علي الفعاليات والمشروعات التي تنفذها سفارة الأرجنتين بالقاهرة في مجال الرياضة، وتضمن اللقاء عرضًا تقديميًا عن معهد تكنولوجيا كرة القدم "AFA"، وتقديم مبادرة لتشجيع إقامة مباراة ودية بين الفرق القومية لكرة القدم، وتبادل الوفود الرياضية، كما تضمن اللقاء تقديم اقتراح للتفاوض بشأن اتفاقية في المجال الرياضي.

أشرف صبحي يبحث مع سفير الأرجنتين بالقاهرة تعزيز التعاون الرياضي المشترك

وأعرب أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عن تقديره للعلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون الرياضي لتعميق العلاقات الرياضية بين كلا الشعبين، مشيدًا بالتقدم الرياضي الذي حققته الأرجنتين وخبراتها القيمة في مجالات مختلفة من الرياضة.

ومن جانبه، أعرب سفير الأرجنتين عن اهتمام بلاده بتعزيز التعاون الرياضي مع مصر، مؤكدًا على استعدادها لتبادل الخبرات والمعرفة في مجالات الرياضة، مشيدًا بالتنوع الرياضي في مصر، ومعربًا عن رغبته في تعزيز التعاون المشترك وتنظيم فعاليات ومسابقات رياضية مشتركة بين البلدين.

ومن المقرر تنظيم زيارة لسفير الأرجنتين لمدينة مصر الدولية للألعاب الأوليمبية بالعاصمة الإدارية خلال الفترة المقبلة، للتعرف على إمكاناتها، والتي تُعد أحد الصروح الرياضية المتميزة التي أنشأتها الدولة المصرية في الآونة الأخيرة، وتمثل إضافة كبيرة إلى المنشآت الرياضية التي تتميز بها مصر، وتساهم في استضافة كبرى المحافل الدولية.

من ناحية أخرى، نفذت وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية)، ومؤسسة حياة كريمة ملتقيات "توظيف مصر" بالدقهلية والقليوبية من خلال مبادرة "توظيف مصر "، ضمن فعاليات صيف شبابنا لتأهيل الشباب لسوق العمل، بمشاركة قرابة ٨ آلاف شاب وفتاة.

إقبال كثيف على ملتقيات توظيف وزارة الشباب والرياضة

ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن الإقبال الكثيف للشباب بملتقيات التوظيف يأتي في ضوء ثقة وإيمان الشباب بأن وزارة الشباب والرياضية تسعى جاهدة لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل، بالإضافة الى توفير فرص العمل اللائقة للشباب في كافة محافظات مصر، مشيرًا إلى أن الشراكة الناجحة مع مؤسسة حياة كريمة مستمر في الفترة المقبلة، وستشهد سلسلة من الملتقيات بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة في جميع محافظات الدلتا وصعيد مصر، لتقديم خدمات التوظيف والتدريب للشباب المصري خاصة في قرى حياة كريمة.

الشباب والرياضة ومؤسسة حياة كريمة ينظمان ملتقيات توظيف مصر بالقليوبية والدقهلية، فيتو



والجدير بالذكر انه تم تقديم تدريبات "طور وغير " (التدريب من أجل التوظيف)، خلال الفترة من (15- 17) أغسطس، على هامش ملتقيات التوظيف لمساعدة الشباب على صقل مهاراتهم سوق العمل الوظيفية والتكنولوجية وتشبيكهم مع الوظائف من خلال منصة توظيف مصر.