الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

سعر الدولار الآن, ارتفاع مؤشر الورقة الخضراء الرئيسي مساء اليوم الجمعة

مؤشر الدولار، فيتو
مؤشر الدولار، فيتو

مؤشر الدولار الأمريكي، ارتفع مؤشر الدولار وتخطى المستوى 104.00، حيث إن هناك حالة من الاختراق الظاهرة على حركة المؤشر والصعود الحذر بالمؤشر العالمي للدولار الأمريكي.

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مؤشر الدولار، فيتو 

 

مؤشر الدولار الأمريكي والعملات الأجنبية الستة الأخرى 

وثبت مؤشر الدولار عند المستوى 104.177 نقطة، مؤشر الدولار هو نسبة العملة الأمريكية مقابل عملات الدول الأخرى مثل الدولار بـ العملات الستة التالية : اليورو، الين الياباني، الفرنك السويسري، الدولار الكندي، الكرونا السويدية، والجنيه الإسترليني. 

الدولار الأمريكى  مقابل الجنيه المصرى، فيتو 

كما أن العملات لديها حصص مختلفة نسبيا عند المقارنة بينهم البعض، من هذا المنطلق يتم حساب مؤشر الدولار كمتوسط المرجح من أسعار العملات الستة والحصة الأكبر لليورو 57 %. 

 

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سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري آخر تحديث 

اليوم الجمعة، استقر سعر الدولار محليا، مقابل الجنيه المصرى في البنك المركزي، وتتابع "فيتو" على مدار الساعة، آخر تحديث في سعر الدولار أمام الجنيه المصري، بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبنوك.

سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنية المصرى : 30.75 جنيه للشراء، 30.85 جنيه للبيع.

 

مؤشر الدولار، فيتو 

 

تأثر أسواق العملات عالميا 

ارتفع مؤشر الدولار قرب مستوى 104.177  نقطة، بينما ثبتت أسعار الذهب قرب مستوى 1937 دولارا للأوقية وفى اتجاه صاعد طفيف، متوازية  من صعود الدولار، وبنهاية كما  استقرت أسعار الخام الأمريكي قرب مستوى 81.20 دولار للبرميل وكذلك، استقرت عقود خام برنت قرب مستوى 85 دولارا للبرميل، حيث أثرت المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين على أسعار النفط هذا الأسبوع.

 

الجدير بالذكر أن أسعار مختلف العملات الرقمية تضررت وبخاصة البيتكوين والتي انخفضت لأدنى مستوى منذ 3 شهور تقريبا، وبخاصة مع التقارير التي تحدثت عن رغبة شركة SpaceX، إحدى الشركات الرائدة والتي يمتلكها إيلون ماسك، ببيع أكثر من 300 مليون دولار من العملات الرقمية، وذلك على الرغم من أن التقارير لم تؤكد موعد البيع، ولكنها ساهمت بكل تأكيد في الانخفاض الكبير بأسعار مختلف العملات الرقمية.

 

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