أشرف صبحي يلتقي مسئولي فيبو للمعارض الرياضية الدولية

التقي الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، براور فلوريان مسئول معرض فيبو "FiBo" بألمانيا والتي تعد أكبر شركة بأوروبا لتنظيم المعارض الرياضية الدولية، حيث تناول اللقاء إمكانية التعاون بين اسبورت إكسبو بمصر ومسئولي معرض فيبو.

وزير الشباب والرياضة يناقش استعداد معرض سبورتس إكسبو

ورحب وزير الشباب والرياضة بمسئولي المعرض الألماني خلال الاتصال، مضيفا إلى رغبتهم في التواجد بالشرق الأوسط وبخاصة مصر وذلك بعد النجاح الكبير الذي حدث في تنظيم مصر لمعرض إكسبو بنسخته الأولى والذي لاقى تفاعلا كبيرا من العديد من الشركات والأندية والمستثمرين فى المجال الرياضي للمشاركة فى النسخة الثانية والتى من المقرر تنفيذها في مصر في فبراير 2024 المقبل.

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أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو للمعارض الرياضية الدولية، فيتو

ولفت وزير الرياضة أنه من المتوقع مشاركة 200 مشارك في النسخة الثانية من سبورتس إكسبو ما بين أندية رياضية وشركات ومستثمرين فى المجال الرياضى والعديد اصحاب التوكيلات والأكاديميات الرياضية.

أشرف صبحي يلتقي مسئولي معرض فيبو للمعارض الرياضية الدولية، فيتو

وأشار وزير الشباب والرياضة إلى أن المعرض سيقدم العديد من الفعاليات الجديدة والمتنوعة ومنها تنفيذ أكبر مسابقة للألعاب الإلكترونية بجانب تنفيذ أول " sport fashion show" بالإضافة إلى زيادة مساحة المعرض لتصل إلى ضعف النسخة الماضية.

وأضاف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على أنه سوف يتم دعوة جميع الوزراء الشباب والرياضة العرب وكافة الهيئات العربية الرياضية الى المعرض بنسخته الثانية بالإضافة إلى عقد مؤتمر عربي أفريقي على هامش الفعاليات لبحث المستجدات على الساحة الرياضية العربية والافريقية مشيرا إلى أن النسخة الثانية من اسبورت اكسبو سيكون مهرجان الرياضة الأول والأكبر بالشرق الأوسط.

يذكر أن مؤتمر ومعرض "Sports Expo Egypt 2023" والذي نظم فى مصر بنسخته الأولى في فبراير الماضي قد شهد مشاركة عربية وإفريقية وتم تنظيم العديد من الفعاليات الرياضية والمسابقات المختلفة خلال أيام المعرض، كما ضم مجالات عديدة تنوعت ما بين عرض الأجهزة الرياضية المختلفة، ومستلزمات الملاعب بأنواعها، والمكملات الغذائية، ومراكز الشباب وصالات اللياقة البدنية، والنوادي والأكاديميات الرياضية.

من ناحية أخرى، التقى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم الأربعاء، مع ياسر قمر رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك لبحث آخر الاستعدادات الخاصة باستضافة مصر لبطولة أفريقيا للكرة الطائرة رجال.

ومن المقرر أن تقام بطولة الأمم الأفريقية للكرة الطائرة بالقاهرة خلال الفترة من 1 وحتى 14 سبتمبر المقبل، بمشاركة 21 دولة ويتأهل الفائز بها إلى كأس العالم مباشرة.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

ويتولى القيادة الفنية لمنتخب الرجال الإيطالي فلافيو جيونيلي.

وأشار أشرف صبحي إلى أن الدولة ممثلة في وزارة الشباب والرياضة وفرت كل الأجواء المناسبة وكافة الامكانيات من أجل حصد اللقب القاري.

وأكد وزير الرياضة أن مصر أصبحت قبلة لاستضافة جميع الاحداث الرياضية العالمية والقارية نظرا للدعم غير المحدود من قبل القيادة السياسية والتي أثمرت عن وجود علاقات طيبة وأكثر من ممتازة مع جميع الاتحادات الدولية في جميع الألعاب.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

وأضاف صبحي أنه يسعى لأن تحقق مصر مكاسب مادية من جميع البطولات التي تستضيفها، مشيرا إلى النموذج الناجح أثناء تنظيم مصر لبطولة العالم لكرة اليد والتي استطعنا تحقيق العديد من المكاسب المادية من خلال نجاحنا فى بيع حقوق البث للبطولة بالتعاون مع الاتحاد الدولى لكرة اليد.

أشرف صبحي يلتقي رئيس اتحاد الطائرة لبحث آخر استعدادات استضافة بطولة أفريقيا، فيتو

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن أسرة كرة الطائرة بدعم لا ينقطع ومساندة من قبل الوزارة أصبحت أكثر استقرارا خلال السنوات الأربعة الأخيرة وهو ما انعكس على النتائج.