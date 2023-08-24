وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقى الشباب للتوظيف "مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية"، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

وفي كلمته، قال المحافظ Yن ملتقى اليوم هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

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وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر ٢٠٣٠ فقد حرصت محافظة الإسكندرية علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

وتوجة محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، وعددهم ٣٠ شركة، توفر من خلالها أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل.

جاء ذلك بحضور ايريك مدير منظمة التعاون الدولي بالقاهرة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضه، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.