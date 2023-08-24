الخميس 24 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب

وزير الرياضة ومحافظ
وزير الرياضة ومحافظ الإسكندرية يفتتحان ملتقى توظيف الشباب

افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية برفقة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، اليوم، ملتقى الشباب للتوظيف "مشروع شباب المستقبل بالإسكندرية"، وذلك في إطار رؤية الدولة نحو تأهيل وصقل مهارات الشباب لسوق العمل.

 

وفي كلمته، قال المحافظ Yن ملتقى اليوم هو ترجمة على أرض الواقع لرؤية الدولة المصرية في التعاون والتنسيق مع كافة شركاء التنمية في الداخل والخارج، والاهتمام بملف التدريب والتشغيل وتوعية الشباب والخريجين الجدد بالعمل في القطاع الخاص، وتوفير عمل لائق وحياة كريمة للمواطنين، خاصة الشباب من ذوي الاحتياجات الخاصة.

 

Advertisements

 

وأكد المحافظ أنه في ظل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ورؤية مصر ٢٠٣٠ فقد حرصت محافظة الإسكندرية علي تقديم كامل الدعم والرعاية لفعاليات الملتقيات التوظيف التي تواكب التطورات المستمرة في مجال التكنولوجية، وتعزيز الإبتكار، وتحقيق استراتيجية التحول الرقمي في كافة المجالات.

 

وتوجة محافظ الإسكندرية بخالص الشكر والتقدير إلى الأستاذ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهود الوزارة المستمرة في إقامة ملتقيات التوظيف وصقل مهارات شبابنا الواعدة، كما توجه بالشكر إلى جميع الشركات والقطاعات المشاركة في هذا الملتقى.

 

وعقب الافتتاح تفقد محافظ الإسكندرية برفقة وزير الشباب والرياضة أجنحة الشركات المشاركة بالملتقى، وعددهم ٣٠ شركة، توفر من خلالها أكثر من ٧٠٠ فرصة عمل.

 

جاء ذلك بحضور  ايريك مدير منظمة التعاون الدولي بالقاهرة، والدكتورة صفاء الشريف مدير مديرية الشباب والرياضه، والدكتورة رباب مدني رئيس حي منتزة ثان وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الاسكندرية اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية طقس

مواد متعلقة

الاستعدادات النهائية لانطلاق مهرجان القاهرة للدراما بمدينة العلمين (صور)

نقابة المهندسين تعلن التغييرات الجديدة لأرض مستشفى بدر

أول تعليق من بوتين على تحطم طائرة قائد فاجنر

الأكثر قراءة

لماذا تم اختيار مصر في بريكس ؟ وزير خارجية روسيا يجيب عن سؤال المصريين

تفاصيل إنهاء فتاة عين شمس حياتها بعد فسخ خطبتها.. فيتو في موقع الحادث.. وشهود العيان: كانت بتحب خطيبها ومتحملتش (صور)

محمد صلاح يوافق على الانتقال إلى اتحاد جدة السعودي، اعرف التفاصيل

تعليق مفاجئ من صديق محمد صلاح على قرب انتقاله إلى اتحاد جدة

المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

النائب العام الجديد، 6 معلومات عن المستشار محمد شوقي

تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 ومصاريف 16 كلية بها

السيرة الذاتية للنائب العام الجديد، ما لا تعرفه عن المستشار محمد شوقي فتحي

Advertisements

منوعات

المزيد

الأمير هاري يشارك بحفل خيري في بريطانيا عشية ذكرى وفاة إليزابيث

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الخميس 24-8-2023 أبراج السرطان والأسد والعذراء

اعرف توقعات الأبراج اليومية وحظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج الحمل والثور والجوزاء

توقعات الأبراج حظك اليوم الخميس 24-8-2023 أبراج القوس والميزان والعقرب

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنك المركزي

أسعار الشوفان مساء اليوم الخميس 24-8-2023 بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الخميس 24-8-2023 في الأسواق

بعد صرف مرتبات أغسطس اليوم..تعرف على موعد رواتب سبتمبر للعاملين بالدولة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

خالد الجندي: يجوز للمرأة اشتراط أن يكون الطلاق بيد القاضي لا الزوج (فيديو)

تعرف على سنن وفرائض الوضوء

تفسير رؤية الجمل في المنام وعلاقته بالنصر على الأعداء والترقي في العمل

المزيد
الجريدة الرسمية