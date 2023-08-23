الأربعاء 23 أغسطس 2023
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يجدد الثقة في محمد الصفتي مديرا للمكتب الفني

وزير الشباب والرياضة
وزير الشباب والرياضة مع الصفتي خلال أحد الاجتماعات، فيتو

قرر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، تجديد تعيين محمد الصفتي مديرًا للمكتب الفني بوزارة الرياضة.

 

تجديد تعيين محمد الصفتي مديرا للمكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة

وكان وزير الشباب والرياضة، قرر تعيين محمد الصفتي مديرًا للمكتب الفني بوزارة الرياضة، في أغسطس من العام الماضي خلفًا لمحمد الكردي الذي تولى منصب رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضي، قبل أن يتم التجديد للصفتي مؤخرا لمدة عام آخر. 

محمد الصفتي مديرا المكتب الفني بوزارة الشباب والرياضة، فيتو 

ويحظى محمد الصفتي بتقدير وثقة قيادات الوزارة في نشاطه المستمر طوال الفترة الماضية وتواجده في كافة مناطق العمل والمتابعة المستمرة على أرض الواقع، كما أن تعيينه جاء ليتماشى مع سياسة الوزارة في تمكين القيادات الشابة وترتيب دولاب العمل الإداري، وحل أي مشكلات سريعًا.

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وكان الصفتي عمل مديرًا عامًا للإدارة العامة للتخطيط بالوزارة، بجانب عمله مديرًا لوحدة متابعة مكتب الوزير.

وبدأ محمد الصفتي حياته العملية مدربًا للتايكوندو عقب التخرج من كلية التربية الرياضية، وبعدها تم تعيينه في وزارة الشباب والرياضة الوزارة ثم انتقل للمكتب الفني للوزير ثم مدير إدارة في المكتب الفني وبعدها في الإدارة المركزية للتخطيط والمتابعة وبعدها كرئيس وحدة متابعة التكليفات بمكتب الوزير، كما عمل منذ 2014 في لجنة تطوير مركز شباب الجزيرة.

 

من ناحية أخرى، هنأ الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، لاعبي منتخب مصر أحمد حامد ومعتز وائل، بعد التتويج بذهبية منافسات التتابع رجال في بطولة العالم للخماسي الحديث، والمقامة في مدينة باث البريطانية خلال الفترة من 21 وحتى 28 أغسطس الحالي.

وتمكن الثنائي المصري أحمد حامد ومعتز وائل من حصد المركز الأول في بطولة العالم للخماسي الحديث، بعدما نجحا في تحقيق 1467 نقطة.

وزير الرياضة يهنئ أحمد حامد ومعتز وائل بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث، فيتو 

كما احتل الثنائي ملك اسماعيل وأميرة قنديل المركز الأول برصيد 1315 نقطة لتكون أول الميداليات المصرية بالبطولة.

أكد الدكتور أشرف صبحي، أن دعم القيادة السياسية وتقديم كل سبل الدعم لأبنائها من الرياضيين، من أجل ارتقاء مستواهم والفوز بميدالية أولمبية، سببًا رئيسيًا في الإنجازات المتتالية لأبطالنا في مختلف اللعبات على كافة المستويات والأصعدة القارية والعالمية.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالأداء المتميز الذي يؤديه أبطال مصر من الخماسي الحديث رجال وسيدات خلال منافساتهم في البطولات والمحافل الدولية.
 

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وزير الرياضة يهنئ أحمد حامد ومعتز وائل بذهبية بطولة العالم للخماسي الحديث

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