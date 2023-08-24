مانشستر سيتي يتعاقد مع دوكو قادما من رين الفرنسي

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي عن انضمام الموهبة البلجيكية دوكو قادما من فريق رين الفرنسي في عقد يمتد لخمس أعوام حيث ينتهي عقد اللاعب في يونيو 2028.

وبلغت قيمة الصفقة 65 مليون يورو لصالح الفريق الفرنسي، وحسم الفريق الإنجليزي الصفقة بعد صراع مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء قرار التعاقد مع اللاعب بأوامر من بيب جوارديولا مدير فني الفريق الإنجليزي.

بيرناردو يجدد تعاقده مع السيتي

كشف تقرير صحفي إسباني، عن مفاجأة في العقد الجديد، الذي وقعه، البرتغالي الدولي برناردو سيلفا، مع فريقه مانشستر سيتي.

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وأشار مراسل شبكة "ريليفو" إلى أن العقد الجديد الذي وقعه برناردو سيلفا، يتضمن شرطا جزائيا يسمح برحيله مقابل 50 مليون يورو.

وكان النادي الإنجليزي، أعلن أمس الأربعاء، تجديد عقد نجمه البرتغالي حتى صيف 2026.

ووفقا لهذا التقرير، فإن هذا البند يتشابه مع الذي استغله باريس سان جيرمان لضم عثمان ديمبلي من برشلونة الإسباني.

وارتبط اسم برناردو سيلفا كثيرا بالرحيل عن مانشستر سيتي طوال الصيف الجاري، حيث كان محط أنظار ناديي برشلونة وبي إس جي.

تعليق سيلفا على تجديد عقده

وقال برناردو لموقع مانشستر سيتي: "أمضيت ستة أعوام رائعة في مانشستر سيتي، وأنا سعيد بتمديد فترة وجودي هنا، الفوز بالثلاثية الموسم الماضي كان أمرًا مميزًا للغاية ومن المثير أن تكون جزءًا من فريق يوجد فيه مثل هذا الجوع والشغف.

وأضاف: "أحب المدير الفني وزملائي والجماهير، وآمل أن نتمكن من مشاركة المزيد من الذكريات الرائعة في السنوات المقبلة".

أرقام برناردو سيلفا مع مانشستر سيتي

ويلعب برناردو سيلفا (29 عاما) بصفوف السيتي منذ صيف 2017، حيث انضم من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.

وجدد سيلفا عقده مع السيتي بعدما شارك في 308 مباريات حتى الآن حيث فاز بخمسة ألقاب في الدوري الإنجليزي الممتاز، وكأسين للاتحاد الإنجليزي، وأربعة كؤوس رابطة، ولقبين للدرع الخيرية، ودوري أبطال أوروبا.

وسجل سيلفا 55 هدفًا، أبرزها تسجيل الهدفين الافتتاحيين في الفوز 4-0 على ريال مدريد في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.