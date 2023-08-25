عمرو وردة ينضم إلى قائمة مواهب ضلت طريق الاحتراف.. فسخ عقد اللاعب مع الرجاء بعد أسبوعين.. غالي والحضري ضمن القائمة.. وصلاح والنني استثناء

عمرو وردة، أعلن نادي الرجاء المغربي رسميا فسخ الارتباط بين النادي وعمرو وردة لاعب منتخب مصر السابق بناء على طلبه، رغم التعاقد مع اللاعب قبل نحو أسبوعين بعد اجتيازه الفحص الطبي.

الرجاء المغربي يفسخ عقد عمرو وردة

وقال الرجاء عبر صفحته على موقع فيسبوك “تم مساء (الأربعاء) فسخ الارتباط بين النادي واللاعب عمرو وردة نزولًا على طلب الأخير لأسباب نفسية وشخصية”.

بيان فسخ عقد عمرو وردة مع الرجاء المغربي، فيتو

وتابع: “في هذا الصدد وحماية لمصلحة النادي من جراء قرار اللاعب فقد اتفق الطرفان على أن يدفع اللاعب الشرط الجزائي المتفق عليه في العقد من أجل رحيله دون متابعة قانونية”.

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عمرو وردة ينضم إلى قائمة نجوم فشلوا في الاحتراف الخارجي

وانضم عمرو وردة إلى قائمة من نجوم ومواهب الكرة المصرية، فشلوا في الاحتراف الخارجي، بعد فضل إنهاء مسيرته مع ميتلاند الدنماركي الذي انضم له خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، من أجل العودة إلى الدوري المصري في الانتقالات الصيفية الحالية.

أسباب فشل اللاعبين المصريين في الاحتراف الأوروبي

شهدت الفترة الماضية عودة العديد من اللاعبين المحترفين إلى الدوري المصري، بسبب عدة أسباب كان يعلنها اللاعبون العائدون، إما التعب من الغربة، أو العنصرية ضدهم، أو لأسباب أسرية، أو بسبب تدخلات وكلاء اللاعبين الذين يسعون لزيادة انتقالات اللاعب بهدف الحصول على “العمولة”، أو عدم تحمل حياة الاحتراف الذي يعني " يعنى الانضباط فى السلوك سواء أكان داخل الملعب أو خارجه، حيث يعد اللاعب المحترف سفيرًا عن بلده، ويستطيع بكل سهولة نقل حضارة موطنه للعالم الخارجى، فالاحتراف يعنى الجدية فى الأداء، وأيضًا يعنى استمرارية الأداء الجيد.

إمام عاشور، فيتو

محمد صلاح يتصدر أبرز النماذج الناجحة للمصريين في الملاعب الأوروبية

ورغم فشل الكثير من اللاعبين المصريين في الاحتراف الخارجي، إلا أن الفترة الأخيرة نجح الثنائي محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، ومحمد النني لاعب أرسنال، في رفع أسهم اللاعبين المصريين بعدما وصلا إلى أعلى المستويات في الكرة الإنجليزية والأوروبية، لينضما لقائمة من الناجحين أبرزهم أحمد المحمدى لاعب هال سيتي، ومحمد زيدان في الدوري الألماني، وأحمد حسن في الدوريين التركي والبلجيكي، وعبد الظاهر السقا في الدوري التركي، وهاني رمزي في الدوري الألماني.

محمد صلاح والنني، فيتو

مسيرة إمام عاشور مع ميتلاند الدنماركي في 6 أشهر

وتضم القائمة عدد كبير من النجوم المصريين، على رأسهم إمام عاشور الذي تمسك في يناير الماضي، بالرحيل عن نادي الزمالك، في صفقة مفاجأة للمتابعين وقتها، خاصة وأن عاشور كان من أعمدة الفريق الأبيض، ليتألق في بداية مسيرته الاحترافية ويسجل أكثر من هدف ويأمل الجميع خيرا في استمراره في التألق بهدف الانتقال لناد أكبر، وتكرار تجربة محمد زيدان الذي انتقل من الدوري الدنماركي إلى ماينز وبورسيا دورتموند في الدوري الألماني، إلا أنه فجأة عاد إلى مصر بداعي تعرضه للإصابة ليرفض العودة وينضم إلى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إبراهيم سعيد موهبة ضلت طريق الاحتراف

ورغم حالة الجدل حول مستقبل اللاعب إلا أنه تأكد رحيله عن ميتيلاند الدنماركي، لينضم إلى قائمة من المواهب المصرية فشلت في الاحتراف الأوروبي، وأبرزهم إبراهيم سعيد نجم الأهلى والزمالك السابق الذي يعد واحدا من من أندر المواهب المصرية على الإطلاق، لكن دخوله فى خلافات كثيرة أنهت مسيرته الكروية، حيث لم ينجح فى خوض أى تجربة من تجارب الاحتراف التى خاضها.

بدأت مشاكل إبراهيم سعيد مع الأهلي بهروبه وتوقيع عقد انضمام لنادي "جينت" البلجيكي لتنتهي محاولات اللاعب بالفشل، قبل أن يحترف في نادي إيفرتون الإنجليزي ولكنه عاد إلى مصر بعد فشله، ثم ذهب إلى تركيا ولعب لنادى أنقرة ولكنه عاد إلى مصر في نادي الزمالك عام 2005 حتى عام 2007، ورحل بعدها لنادي الإسماعيلي عام 2008 ثم انتقل إلى أهلي طرابلس الليبي، ولكنه رحل عن الفريق وانضم لنادي اﻻتحاد وانتقل إلى نادي السلام زغرتا اللبناني، وشارك في مباراة واحدة.

إبراهيم سعيد، فيتو

أزمة مارتن يول تنهي رحلة حسام غالي مع توتنهام

يعد حسام غالي عضو مجلس إدارة الأهلي الحالي، واحدًا من أبرز لاعبي الوسط في الكرة المصرية، حيث خاض تجربة احترافية مع فريق "فينورد" الهولندي، لينضم بعدها إلى "توتنهام" الإنجليزي أحد أعرق الأندية الإنجليزية وتألق معه، لكنه كتب نهاية مسيرته الاحترافية مع الفريق بيده عندما قام بإلقاء قميص النادى عقب استبداله في إحدى المباريات من مارتن يول مدرب السبيرز وقتها، ليقابل بصافرات استهجان من الجماهير التي طالبت برحيل اللاعب، لينضم إلى النصر السعودي إلا أنه تشاجر مع نجم الكرة السعودية وفريق الهلال وقتها ياسر القحطاني ليرحل بعدها ويخوض تجربة مع "ليرس" البلجيكي.

حسام غالي، فيتو

عدم الالتزام ينهي مسيرة خيالية لـ عمرو زكي مع ويجان الإنجليزي

بعد مسيرة طويل لـ عمرو زكي مع المنصورة وإنبي ثم لوكوموتيف موسكو لينضم بعدها للزمالك، قبل أن يخوض تجربة احترافية فى صفوف ويجان الإنجليزي، وتألق حتى أحرز 10 أهداف فى مباريات الدورى الإنجليزي تصدر بها قائمة هدافي الدوري في أول 13 مباراة، إلا أن تلك الأحلام سرعان ما تبخرت في ظل عدم التزامه بمواعيده، حتى وجهت إليه الانتقادات التى أكدت افتقاده إلى الاحترافية، بسبب تغيبه عن حضور التدريبات دون إذن أو تنسيق مع إدارة النادي.

وبعد انتهاء مدة الإعارة، عاد إلى الزمالك وشارك مع الفريق فى مباريات الدورى العام المصري موسم 2009-2010، إلا أنه تابع الصيام عن التهديف فى الدوري، وانتقل بعدها على سبيل الإعارة إلى نادي هال سيتي الإنجليزى لمدة 6 أشهر كانت الأكثر فشلًا فى تاريخ احترافه، حيث أنه لم يشارك مع الفريق سوى دقائق معدودة، حتى إن النادي سمح له بالرحيل قبل انتهاء الموسم بـ3 أسابيع وعاد إلى الزمالك، ولكنه لم يجد له مكانًا إلا على دكة البدلاء فغادر إلى الرجاء المغربى فى رحلة قصيرة أدت فى النهاية إلى الرحيل، ليعلن التعاقد مع النجمة اللبناني، ثم لم يلتزم بالعقد بسبب الإصابة.

عمرو زكي، فيتو

فشل تجربتي محمود عبد الرزاق شيكابالا في اليونان والبرتغال

رغم موهبة محمود عبد الرازق شيكابالا الكبيرة واحترافه في سن مبكر بعمر الـ19 عاما في اليونان بصفوف نادي باوك سالونيك، إلا أنه فشل في تجربته الاحترافية بسبب صغر السن وفشله في التأقلم مع الحياة في اليونان، بجانب مشكلة التجنيد التي دفعته للعودة إلى مصر، قبل أن يكرر تجربة الاحتراف في 2014 في سبورتينج لشبونة البرتغالي، لكنه لم يلعب سوى مباراة وحيدة ودية مع الفريق حتى عودته لنادي الزمالك مرة أخرى في 2015.

فشل رحلة محمد شوقي بعد تألقه مع الأهلي

تألق محمد شوقي لاعب الأهلي السابق مع الأحمر ومنتخب مصر في الفترة من 2005 وحتى 2007، لينتقل إلى الدوري الإنجليزي من بوابة نادي ميدلزبروه، إلا أنه فشل لينتقل بعدها إلى قيصري سبور التركي والذى فسخ تعاقده معه بعد 6 أشهر لينتهى به الأمر الآن فى نادى "كلانتان" الماليزى ثم العودة إلى الدورى المصرى عن طريق المقاولون العرب.

انتهاء رحلة الحضري مع سيون بعد الهروب من الأهلي

كما تضم القائمة، عصام الحضري الذي هرب من الأهلي عام 2007 منتقلًا إلى سيون السويسرى لكنه لم يستمر طويلًا بصفوف فريقه، وكرر تجربة هروبه مع سيون أيضًا حتى عاد للدورى المصرى ولعب لفريقي الزمالك والإسماعيلى، قبل أن يخوض تجربة جديدة مع المريخ السوداني.

كما تضم القائمة شريف إكرامى حارس الأهلى الذى لعب مع الفريق الأول موسم 2004/2005، ثم خاض تجربة احترافية لمدة موسم واحد فى أنقرة التركى، وانتقل منه إلى "فينورد" الهولندى عام 2009، لكنه لم يستمر فترات طويلة حتى عاد للدورى المصري، ومحمد ناجي جدو لاعب الأهلي والاتحاد السابق، الذي تألق مع منتخب مصر في أمم أفريقيا 2010 ليخوض تجربة احتراف بفريق هال سيتي الإنجليزى إلا أنه مستواه تراجع بشكل ملحوظ وعلى إثرها قامت إدارة النادي الإنجليزي باستبعاده، بجانب تجربة محمود كهربا مع جراسهوبر السويسري وصالح جمعة في ناسيونال ماديرا البرتغالي، ومحمد غبراهيم في ماريتيمو البرتغالي، وأحمد حمودي مع بازل السويسري، كما فشل أحمد فتحي في تجربتين بالدوري الإنجليزي مع هال سيتي وشيفيلد يونايتد.