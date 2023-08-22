قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكيه رشاد مقررة فرع المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة "أمسيات الأسرة المصرية" بقرية الناصر مركز أبو المطامير، وذلك ضمن القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية " بلدى أمانة" بحضور عدد من أهالى وقيادات المركز، في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة «أمسيات المرأة المصرية» لرفع الوعى بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة،
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
تضمنت الامسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية وثقافية مثل فقرة الاراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، وتنظيم ورش تلوين ورسم على الوشوش للأطفال، كما شملت الأمسيات اغاني وطنية، واستهدفت الامسيات 570 مستفيد.
يأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحرص على تماسكها وتصحيح الأخطاء المغلوطة،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.