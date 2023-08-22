الثلاثاء 22 أغسطس 2023
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محافظات

قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير

أمسيات الأسرة المصرية
أمسيات الأسرة المصرية بالبحيرة، فيتو

نظم المجلس القومي للمرأة بالبحيرة برئاسة المهندسة زكيه رشاد  مقررة فرع المجلس بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة  "أمسيات الأسرة المصرية"  بقرية الناصر مركز أبو المطامير،  وذلك ضمن  القري التي تشملها محافظات المبادرة الرئاسية " بلدى أمانة" بحضور عدد من أهالى وقيادات المركز،  في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة «أمسيات المرأة المصرية» لرفع الوعى بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، 

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قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير

 

 تضمنت الامسيات عدة أنشطة من بينها عروض فنية وثقافية مثل فقرة الاراجوز والعرائس المتحركة بهدف تشكيل حوار تفاعلى مباشر مع الجمهور، وتنظيم ورش تلوين ورسم على الوشوش للأطفال،  كما شملت الأمسيات اغاني وطنية،  واستهدفت الامسيات 570 مستفيد.

يأتي ذلك حرصًا من المجلس القومي للمرأة على استكمال مسيرة العمل بحملات التوعية لنشر رسائل المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية والحرص على تماسكها وتصحيح الأخطاء المغلوطة،

في إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة «أمسيات المرأة المصرية» لرفع الوعى بقرى «حياة كريمة» وتحت رعاية الدكتورة/نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، 
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير
قومى المرأة بالبحيرة وحياة كريمة ينظمان أمسيات الأسرة المصرية بأبو المطامير

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