الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

داليا البحيري لـ"فيتو": فيلم أولاد حريم كريم مكتوب حلو وعملت الشخصية من 18 سنة (فيديو)

داليا البحيري، فيتو
داليا البحيري، فيتو

كشفت الفنانة داليا البحيري  عن تفاصيل تجهيزها لفيلم أولاد حريم كريم مع الفنان مصطفى قمر والذي من المقرر عرضه خلال أيام في صالات العرض. 

داليا البحيري تتحدث عن فيلم أولاد حريم كريم

وقالت “البحيري” من خلال لقائها مع “فيتو”: “أنا محضرتش الفيلم بصراحة  ولكني قرأت السيناريو والفيلم مكتوب بشكل جيد لأني بالفعل كنت عاملة الشخصية منذ 18 عام وكل اللي أنا كنت أحتاجه أني أسترجع الشخصية واتعرف على ملامحها شكلها الجديد مع علي إدريس وزينب عزيز السيناريست”.

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وعن رأيها مع مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم أمس الخميس في مدينة العلمين الجديدة قالت: “سعيدة جدا بمهرجان القاهرة للدراما لأن المهرجان يتقدم بشكل أفضل كل عام”.

مهرجان القاهرة للدراما 

وأقيم مساء أمس الخميس، حفل مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية برئاسة الفنان الكبير يحيى الفخراني، في مدينة العلمين الجديدة بحضور كوكبة من الفنانين والنجوم. 

 

جوائز لجنة التحكيم في مهرجان القاهرة للدراما 

 

وكشف مهرجان القاهرة للدراما عن الفائزين بجوائز لجنة التحكيم للدورة الثانية من المهرجان وجاءت كالتالي: "أفضل مسلسل تحت الوصاية، أفضل مسلسل كوميدي جت سليمة، أفضل ممثل دور أول ماجد الكدواني، أفضل ممثلة دور أول منى زكي، أفضل ممثل دور ثان رشدي الشامي وحمزة العيلي، أفضل ممثلة دور ثان أسماء جلال وسماء إبراهيم، أفضل ممثل صاعد كل من عصام عمر وطه دسوقي وعمر شريف، أفضل ممثلة صاعدة كل من رنا رئيس وسلمى أبو ضيف ونانسي صلاح، أفضل مخرج محمد شاكر خضير، أفضل سيناريو وحوار كل من مريم نعوم وأحمد عاطف فياض، أفضل تصوير بيشوي روزفلت، أفضل مونتاج أحمد حافظ، أفضل ديكور سامر الجمال، أفضل موسيقى تصويرية تامر كروان، أفضل أزياء سامية عبد العزيز، أفضل تتر مسلسل ستهم، جائزة لجنة التحكيم الخاصة لهالة صدقي". 

 

جوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما 

 

فيما جاءت قائمة الفائزين بجوائز الجمهور في مهرجان القاهرة للدراما كل من: "أفضل مسلسل جعفر العمدة، أفضل ممثل محمد رمضان، أفضل ممثلة منى زكي، أفضل مخرج محمد سامي، أفضل مؤلف محمد سامي ومهاب طارق، أفضل ممثل صاعد أمير عيد، أفضل ممثل دور ثاني عصام السقا، أفضل ممثلة دور ثاني إيمان العاصي".

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داليا البحيري الفنانة داليا البحيري فيلم أولاد حريم كريم مهرجان القاهرة للدراما

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