أول ظهور لداليا البحيري بعد واقعة سقوطها على المسرح (صور)
حرصت الفنانة داليا البحيري على حضور فعاليات مهرجان القاهرة للدراما في دورته الثانية والذي أقيم بمدينة العلمين الجديدة، وذلك بعد تعافيها من إصابتها عقب سقوطها على المسرح في عرض "سيدتي أنا" والذي يقدم على خشبة المسرح القومي.
ويعد ذلك أول ظهور للفنانة بعد إصابتها، حيث خطفت الأنظار على ريد كاربت المهرجان.
الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما
وتنعقد الدورة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما هذا العام تحت عنوان "60 سنة دراما" وذلك في دورة استثنائية للاحتفال بمناسبة مرور 60 عامًا على إنتاج وإذاعة أول عمل درامي مصري.
وتحمل النسخة الثانية من المهرجان هذا العام بعض الاختلافات عن الدورة الأولى التي أقيمت في شهر سبتمبر من العام الماضى 2022، حيث تتميز بشكلها التنظيمي الجديد، بحضور فني على مستوى راق.
لجنة تحكيم مهرجان القاهرة للدراما
وضمت لجنة تحكيم النسخة الثانية من مهرجان القاهرة للدراما كل من المخرج جمال عبد الحميد رئيسا، وتضم في عضويتها النجم كريم عبد العزيز، والنجمة إلهام شاهين، والناقد طارق الشناوي، والكاتب عبد الرحيم كمال.
مهرجان القاهرة للدراما
وكان مهرجان القاهرة للدراما قد انطلق لأول مرة العام الماضي 2022، ويأتي في إطار تنفيذ توجهات الدولة ودعم رؤية مصر 2030، التي تهتم بالفنون والثقافة كأحد ركائز القوى الناعمة المصرية، بما يعكس تقدير الدولة للفن ودوره التنويري في المجتمع، وإبراز الدور الذي لعبته الدراما المصرية ودورها الكبير في تشكيل الوعي العربي.
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