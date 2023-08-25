غموض حول مصير مجموعة فاجنر بعد مقتل الزعيم

اكتنف الغموض مصير مجموعة فاجنر بعد مقتل زعيمها يفجيني بريجوجين، الأربعاء الماضي، في حادث تحطم طائرة خاصة مفاجئ، وبدأت المجموعة بالانسحاب تدريجيًا من بيلاروسيا، فيما لا يزال جزء من قواتها في مناطق متفرقة من العالم، وتحديدًا في القارة الإفريقية، حيث تتعاظم مصالح روسيا.

مغادرة بيلاروسيا

وأشارت تقارير مختلفة إلى أن أعضاء مجموعة فاجنر بدأوا بحزم أمتعتهم ومغادرة عدد من القواعد الكبيرة في بيلاروسيا، وفقًا لما ذكرته "نيوزويك".

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وكان مسلحو فاجنر قد انتقلوا إلى بيلاروسيا بعد تمرد محدود فاشل في يونيو الماضي، انتهى باتفاق توسط فيه رئيس بيلاروسيا ألكسندر لوكاشينكو، ونص على نقل جزء من المرتزقة إلى قواعد في بيلاروسيا، بعضها كان قريبًا من الحدود مع بولندا ولاتفيا وليتوانيا، الأعضاء في حلف شمال الأطلسي "ناتو".

The Wagner camp in Belarus is being actively dismantled, per satellite pics published by Radio Liberty.



The pictures show that the dismantling of the tents in the camp in the village of Tsel began on August 1. At the moment, more than 100 of the 273 tents have been dismantled.… pic.twitter.com/SDz1Hf00eC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 24, 2023

العودة إلى روسيا

وكشف مركز المقاومة الوطنية في أوكرانيا، أن مقاتلي فاجنر في بيلاروسيا بدأوا على الأرجح برحلة العودة إلى روسيا، بعد تلقيهم نبأ مقتل زعيمهم يفجيني بريجوجين، لكن لا يبدو أن رغبتهم في العودة إلى الوطن الأم تلقى ترحيبًا من بيلاروسيا، التي حشدت أجهزتها الأمنية وأقامت مجموعة من الحواجز في طريق فاغنر، لمنعهم من العودة.

ووفق إذاعة "أوروبا الحرة"، فصور الأقمار الصناعية التي التقطت يوم الأربعاء الماضي أظهرت أن حوالي ثلث معسكر فاجنر الأكبر في بيلاروسيا قد تم إخلاؤه.

وظهر معسكر فاجنر في قرية تسيل البيلاروسية القريبة من الحدود الأوكرانية شبه فارغ، وخال من الخيام، والقوات، والعتاد، والمركبات العسكرية الخاصة بفاجنر، والتي جرى نقلها إلى بيلاروسيا قبل قرابة شهرين فقط.

The Wagner camp in Belarus is being actively dismantled, per satellite pics published by Radio Liberty.



The pictures show that the dismantling of the tents in the camp in the village of Tsel began on August 1. At the moment, more than 100 of the 273 tents have been dismantled.… pic.twitter.com/SDz1Hf00eC — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) August 24, 2023

رحلة فاجنر نحو تسيل

وبدأت رحلة فاجنر نحو تسيل في بيلاروسيا بإكراه من بوتين الذي اشترط في اتفاقه مع لوكاشينكو بعد تمرد يونيو الفاشل انتقال المجموعة إلى بيلاروسيا.

ووفق المصادر، فإن مخيم تسيل كان يحتوي مؤخرًا على 273 خيمة عسكرية، تم تفكيك 101 منها بعد مقتل بريجوجين.. ووفق التقديرات العسكرية، فإن كل خيمة تستوعب 20 جنديًا، فبالتالي يبلغ مجموعة قوات فاجنر التي غادرت المخيم قرابة 2000 مسلح على الأرجح.

وفي أعقاب من مغادرة قوات فاجنر مخيم تسيل، أظهرت صور أقمار صناعية أخرى، أن المرتزقة الروس لم يقيموا في نقطة أخرى في بيلاروسيا حسبما كان متوقعًا.

وأوضح محللو بيانات: "لا تظهر الصور التي التقطت بعد مغادرة فاجنر مخيم تسيل أي تجمعات في مناطق أخرى، كما لم نرصد مواقع تدريب أو وجود وحدات ومركبات عسكرية وأسلحة في مواقع أخرى داخل بيلاروسيا".

new video with Yevgeny Prigozhin appeared from Africa.



“We are working. Temperature +50°. Everything we love. The Wagner Group conducts reconnaissance and search activities. Makes Russia even greater on all continents! And Africa even more free. Justice and happiness for the… pic.twitter.com/unNuPV29v4 — Sprinter (@Sprinter99800) August 21, 2023

وتبعا لتقييم استخباري بريطاني نشر نهاية يوليو الماضي، فإن مخيم تسيل ضم قرابة 300 خيمة، و200 سيارة عسكرية، وعدة آلاف من قوات جماعة فاجنر، قبل أن يصبح شبه فارغ.

وتوقعت إذاعة أوروبا الحرة، احتمال انتقال أعضاء فاجنر من بيلاروسيا إلى أفريقيا، لكن قناة فاجنر على تليجرام لم تظهر أي دليل على ذلك حتى الآن.

آخر ظهور للزعيم

وتنشط فاجنر في عدد كبير من الدول الأفريقية، وآخر ظهور لزعيمها يفجيني بريجوجين قبل مقتله في تحطم الطائرة، كان من أراض أفريقية، حيث بث فيديو من أرض جرداء، أكد فيه أن قواته تواصل "عملها هنا في إفريقيا لحماية مصالح روسيا، ولتعزيز حرية القارة ومحاربة الإرهاب هناك".

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