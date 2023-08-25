ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مسئول حكومي جمع 20 مليون جنيه من منصبه في شبين القناطر.

وقامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (موظف بإحدى الجهات الحكومية - مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية) لقيامه بالتربح من أعمال وظيفته وقيامه بتكوين ثروة مالية من جراء ذلك لا تتناسب مع طبيعة عمله بالمخالفة للقانون.

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وكشفت التحقيقات ومحاولته إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضي الزراعية والسيارات) وكذا إخفاء جزء من تلك الأموال من خلال إيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك وقد قدرت أفعال الكسب التي قام بها المتهم بمبلغ (20) مليون جنيه وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

