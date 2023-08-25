الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظات

إطلاق 25 رحلة بالون طائر في سماء الأقصر

البالون الطائر في
البالون الطائر في سماء محافظة الأقصر، فيتو

شهدت أرض مطار رحلات البالون الطائر بمحافظة الأقصر، انطلاق 25 رحلة بصورة طبيعية، أقلت على متنها حوالي 376 سائحا من حول العالم، بسبب استقرار حالة الجو بالمحافظة.

وصرح مصدر مسؤول باتحاد شركات البالون، بأنه تتم عمليات الطيران وفقا  لتدابير وإجراءات وضعتها سلطات الطيران المدني تهدف إلى سلامة الرحلات والركاب وإستخدام التقنيات الحديثة بإستخدام لـ "GPS" و"الصندوق الأسود" لمراقبة الرحلات وتتبع مسارها وموقع هبوطها،  بهدف حماية السياح وتحقيق التأمين والمراقبة لرحلات البالون فوق مدينة الأقصر.

Advertisements

كما تم تنفيذ عدد من الإجراءات الأخرى منها إستخدام كاميرات ذات تقنيات عالية توضع على جسم البالون، لتسجل كل رحلة بالون منذ لحظة انطلاقها وحتى الهبوط، وتشمل أيضا لحظات الطيران والمحادثات التى تمت بين قائد البالون واللجنة التي تشرف على طيرانه من المطار المخصص له بالقرب من وادي الملوك بالأقصر، لتكون بمثابة الصندوق الأسود، الذي يسجل تفاصيل الرحلة منذ انطلاقها وحتى هبوطها، وأيضًا استخدام أجهزة حديثة تساعد على تحديد موقع البالون الطائر في الجو، بجانب إستخدام أجهزة "GPS"تسجل الحركة الملاحية للرحلة ليكون ذلك التسجيل  مرجع لسلطة الطيران المدني فى أعمال مراقبة الالتزام بمبادئ السلامة.

جدير بالذكر أن  عدد من الشركات السياحية تقدم  خدمة البالون الطائر في محافظة الأقصر والبالغ عددها 16 شركة وتتراوح مدة الرحلة من 40 دقيقة إلى 60 دقيقة بارتفاع 2000 قدم عن أرض مدينة الأقصر، ويحمل البالون من 12 حتى 34 شخصًا، حيث تبدأ الرحلة بالتحرك فى سماء الأقصر باتجاه الضفة الغربية من النيل، وتبدأ المشاهد تتغير وتتبدل أسفلك من حقول ومناظر طبيعية على ضفة نهر النيل، ثم الجزر المنتشرة فى مياه النهر الخالد، الذى استمد منه الفراعنة عظمتهم، لتمر بمعبد الملكة حتشبسوت الكامن فى قلب الجبل، مرورا بمعابد الرامسيوم وهابو وأمنحتب الثانى ومقابر وادى الملوك الملكات.

وتحتل مدينة الأقصر تحتل المرتبة الثالثة عالميا، في معدل رحلات البالون حيث تشهد طيران ما يقرب قرابة 11 ألف رحلة بالون فى سمائها سنويا تقل على متنها قرابة 216 ألف سائح طوال أيام العام، وأن نوعية السائح الذي يقبل على هذه الرحلات تضيف إلى السياحة الثقافية التي تشتهر بها المدينة حيث يعتبر أنه عاشق للطبيعة الخلابة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الأقصر فيتو محافظة الأقصر البالون الطائر استقرار حالة الطقس

مواد متعلقة

بدء إجراء المقابلات الشخصية لتدريب على مهنة الفندقة الشاملة بالأقصر

إزالة 15 حالة تعد في المهد بمركز إسنا بالأقصر

استمرار الإقبال على الأنشطة الصيفية للأطفال بثقافة الأقصر

تعرف على حالة الطقس اليوم بمحافظة الأقصر

29 رحلة بالون طائر تزين سماء الأقصر اليوم

مدير شباب ورياضة الأقصر يشهد انعقاد الجمعية العمومية العادية بمركز شباب الاتحاد

مدير تموين الأقصر يتفقد المخابز البلدية بالزينية

انتعاش السياحة رغم ارتفاع درجة الحرارة في الأقصر (صور)

الأكثر قراءة

تكليفات رئاسية للحكومة وقرارات جمهورية هامة ورسائل طمأنة للمصريين

قبلة عفوية، رئيس الاتحاد الإسباني يرفض الاستقالة من منصبه

موقف إمام عاشور من الظهور في وديات معسكر الأهلي بالنمسا

قرار جديد من الحكومة الدنماركية بشأن حظر حرق القرآن

ليفربول يستعيد مايسترو خط الوسط

أسباب التهاب المرارة، متى يلجأ الطبيب لإجراء عملية الاستئصال (فيديو)

موعد مباراة منتخب مصر أمام إثيوبيا في تصفيات أمم أفريقيا والقناة الناقلة

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

Advertisements

منوعات

المزيد

الزي التقليدي الجزائري، هيبة للرجال وزينة للنساء والأطفال (صور)

اليابان تدخل السباق نحو استكشاف القمر

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

المزيد

خدمات

المزيد

مواعيد تسليم شقق الإسكان المتميز ودار مصر في دمياط الجديدة

أسعار الفاكهة اليوم، العنب يسجل 22 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الخضراوات اليوم، البامية تصل إلى 30 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الأسماك اليوم، 60 جنيهًا أقل سعر لكيلو الماكريل في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العمرة في المنام وعلاقته بطول العمر وزيادة المال

5 أعمال مستحبة في ليلة الجمعة

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

المزيد
الجريدة الرسمية