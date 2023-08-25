الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
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حوادث

ضبط شخص تعدى على آخر بسلاح ناري بسبب أولوية المرور بالنزهة

المتهم
المتهم

كشفت أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة النزهة بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بأنه حال سيره بالسيارة خاصته بدائرة القسم، حدثت مشادة كلامية بينه وبين قائد سيارة أخرى على أولوية المرور إلا أنه فوجئ بقيام الأخير بإشهار سلاح نارى في وجهه وإطلاق عيار ناري على الباب الخلفي للسيارة، نتج عن ذلك عن ثقب بالباب الخلفي.

بالفحص أمكن تحديد مرتكب الواقعة (سائق- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).. وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله السيارة المستخدمة في الواقعة وعُثر بحوزته على (طبنجة "المستخدمة في ارتكاب الواقعة" - عدد من الطلقات النارية - عدد 4 خزنة خاصة بالطبنجة).

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بمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع.

باستدعاء المجنى عليه تعرف على المتهم واتهمه بارتكاب الواقعة، حرر المحضر اللازم وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

 

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