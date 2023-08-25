تطورات جديدة في صفقة انتقال كانسيلو لبرشلونة

كشفت تقارير صحفية، عن تطورات صفقة انضمام البرتغالي جواو كانسيلو نجم مانشستر سيتي، لنادي برشلونة خلال الفترة الحالية.

وبحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن وصول كانسيلو لبرشلونة سيتأخر لبضعة أيام إضافية، وقد يصل بنهاية الأسبوع.

وأضافت الصحيفة: "يقولون داخل النادي إنها ستكون معجزة إذا تمت الصفقة في نهاية الأسبوع، عقب استلام الدفعة الثانية من الصندوق الألماني (ليبرو)، وبدون هذا المبلغ لا يمكن لنادي برشلونة تسجيل المزيد من اللاعبين".

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وأشارت الصحيفة الاسبانية، إلى أنه بمجرد وصول هذه الدفعة لخزائن برشلونة، سيصبح وصول كانسيلو حقيقة.

ومن المقرر أن ينضم كانسيلو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع خيار الشراء حال تأهل برشلونة، إلى مرحلة خروج المغلوب ببطولة دوري أبطال أوروبا (دور ال16)، فإن خيار الشراء بقيمة 25 مليون يورو، سيتم تفعيله تلقائيا بنهاية الموسم.

صفقة جواو كانسيلو

كشف الصحفي الإيطالي بشبكة سكاي سبورت، فابريزيو رومانو، أن برشلونة ومانشستر سيتي يقتربان من إتمام صفقة البرتغالي الدولي جواو كانسيلو.

وكتب فابريزيو رومانو عبر حسابه على موقع "تويتر": "برشلونة يريد استكمال صفقة جواو كانسيلو في القريب العاجل، وجولة جديدة من المحادثات في نهاية هذا الأسبوع".

وأضاف: "يقترب الاتفاق مع مانشستر سيتي على صفقة استعارة، ستشمل بند خيار الشراء لكنه ليس إلزاميًا".

ووقع كانسيلو في خلاف مع بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي وبعدها انتقل معارًا إلى بايرن ميونخ، في يناير الماضي، حيث لعب له النصف الثاني من الموسم الماضي.

وخاض كانسيلو 26 مباراة مع مانشستر سيتي قبل أن ينضم لصفوف بايرن ميونخ بنظام الإعارة.

ولم يعتمد جوارديولا على كانسيلو في أول مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز ومواجهة كأس السوبر الأوروبي.

وينتهي عقد كانسيلو مع مانشستر سيتي في 2027، علمًا بأنه انضم للفريق، في 2019، قادمًا من يوفنتوس.

ولعب كانسيلو لصفوف مانشستر سيتي 154 مباراة سجل فيها 9 أهداف، وصنع 22.