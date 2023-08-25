65 عاما على رحيل شيخ القصة العربية محمود تيمور.. كرمه عبد الناصر.. وحرمه التيفود من استكمال الدراسة

محمود تيمور، له مكانة أدبية كبيرة عرف بشيخ القصة العربية، أصدر 60 كتابا بين القصة والكتاب والرواية، كما أصدر أكبر موسوعة للأمثال الشعبية، من عائلة أدبية شهيرة اختير عضوا بمجمع اللغة العربية، رحل في مثل هذا اليوم 25 أغسطس عام 1958.



ولد الكاتب الأديب محمود تيمور في يونيو 1894 بدرب سعادة بحي مصر القديمة الحي الشعبي العريق الذي يزخر بالتجار وأصحاب الحرف فتشرب بالأجواء ثم تربى بحي الحلمية الشعبي وعاش في أسرة مصرية عرفت بالأدب والكتابة، فوالده الأديب المعروف أحمد تيمور باشا الباحث في التريخ والتراث، وعمته هي الشاعرة عائشة التيمورية وشقيقه محمد تيمور صاحب أول قصة قصيرة في الأدب.

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أدب محمود تيمور مبتكر

وحول تأثره بشقيقه يقول محمود تيمور: كان شقيقي “محمد” قد اقتحم المسرح، إذ كان ميدانه الأكبر. فألَّف فيه بالعامية، وعالج موضوعات مستخلصة من حياتنا في فن جديد، امتاز بوصف مبدع وتخيل دقيق وأسلوب جذَّاب، ومارس كتابة القصة، فاستحدث طريقة تكاد تكون غير مألوفة في أدبنا في ذلك الوقت، فنظم الشعر وترجم فيه إحساسه المرهف، وألّف في النقد المسرحي فابتدع لونًا جديدًا مرحًا فيه هزل وفيه جد. وعلى الجملة كان أدب محمد تيمور أدبًا مبتكرًا، مادته الحياة الواقعية والنفس البشرية والبيئة المحلية.

الشقيقان محمود ومحمد تيمور

وأضاف الأديب محمود تيمور: هذا على حين أن والدي “أحمد تيمور” كان يعمل ويؤلِّف في ميدان آخر، ميدان اللغة والتاريخ والأدب القديم، لا يبرح خزانته إلاّ لمامًا، يعيش في جو المعجمات وحوادث العهد الغابر، وقد يقضي الساعات الطوال، بل الأيام، في الكشف عن لفظ أو تحقيق خبر.

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التيمورية بدار الكتب



تربى محمود تيمور وسط مكتبة كبرى تحوي نوادر الكتب والمخطوطات، ورثها عن أبيه وهي موجودة الآن بدار الكتب المصرية في ركن باسم " التيمورية "، أتاحتها أسرته لكل باحث ودار للأدب والتاريخ.

الأديب محمود تيمور

انتقلت أسرة تيمور بعد ذلك إلى منطقة عين شمس التي كانت ريفا في ذلك الوقت، تعلم محمود تيمور في الثانوية الملكية، والتحق بمدرسة الزراعة العليا، وعندما قرب على العشرين من عمره أصيب بمرض التيفود، واشتدت وطأة المرض عليه فانقطع عن دراسته في مدرسة الزراعة، ولزم الفراش ثلاثة أشهرقضاها في القراءة والتأمل والتفكير، وسافر إلى الخارج للاستشفاء في سويسرا، ووجد في نفسه ميلًا شديدًا إلى الأدب، فدرس الأدب الفرنسي والأدب الروسي، بالإضافة إلى ثقافته الواسعة في الأدب العربي.

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كان محمود تيمور مثققا واعيا، وانخرط في قراءة روائع الأدب العالمي لعدد من مشاهير الكتاب، مثل تشيكوف، تورجنيف وجي دي موباسان" متخذا من شقيقه محمد تيمور قدوة ولكن جاء رحيل شقيقه مبكرا جعله يترسم خطاه في الكتابة والأدب، متأثرا بكتابات المنفلوطي وجبران.

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جائزة الدولة التقديرية



حصل محمود تيمور على عدد كبير من التكريم منها: جائزة مجمع اللغة العربية بمصر 1947، ليعين بعدها عضوا فيه عام وحصل على جائزة الدولة للآداب 1950، وجائزة "واصف غالي" بباريس 1951، ومُنِح جائزة الدولة التقديرية في الأدب 1963 من المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب، واحتفلت به جامعات روسيا والمجر وأمريكا والعديد من جامعات العالم كما ترجمت أعماله إلى أكثر من عشر لغات.

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الشيخ جمعة وسيد العبيط



ظهرت موهبة محمود تيمور الأدبية عام 1925 وذلك عندما نشر مجموعته القصصية الأولى بعنوان (الشيخ جمعة) كتبها باللهجة العامية ثم بعد ذلك قام بتعديلها إلى اللغة الفصحى لأنها الأكثر انتشارًا، كما قام بتعديل بعض عناوين القصص فيها مثل قصة (أبو علي عامل الأرتيست) والتي عدّل عنوانها إلى (أبو علي الفنان)، أما مجموعته القصصية الثانية فكانت عام 1926 بعنوان "عم متولي".

ثم تلتها سيد العبيط، حواء الخالدة، أبو الهول يطير، كذب في كذب، جزيرة الحب، مكتوب على الجبين، قصة غانية، والعديد من مؤلفات تيمور والتي بلغت ستين كتابًا، منها القصة والرواية والقصص والمسرحيات والدراسات اللغوية وغيرها.

الاديب محمود تيمور

حصل الأديب محمود تيمور على مكانة أدبية عظيمة حتى أن الأديب طه حسين قال عنه (فإذا قيل إنك أديب مصري ففي ذلك غض منك، وإذا قيل إنك أديب عربي، ففي ذلك تقصير في ذاتك، وإنك لتوفى حقك إذا قيل أنك أديب عالمي، بأدق معاني الكلمة وأوسعها وأعمقها، ولا أكاد أصدق أن كاتبًا مصريًا- لم يكن شأنه- قد وصل إلى الجماهير المثقفة وغير المثقفة، كما وصلت أنت إليها، فلا تكاد تكتب ولا يكاد الناس يسمعون بعض ما تكتب حتى يصل إلى قلوبهم كما يصل الفاتح إلى المدينة التي يقهرها فيستأثر بها الاستئثار كله).

كان يقصد الريف ليقضي فيه إجازاته الصيفية، فعاشر الفلاحين وألف حياتهم وجلساتهم. مما أكسبه حسًا بالروح الشعبية والوطنية، التحق بمدرسة الزراعة العليا حبا فى الريف ورغبة فى الإقامة فيه

حرص محمود تيمور على حضور الندوات الأدبية والتي كانت تقام في منزل والده، وكانت هذه الندوات تضم العديد من الأدباء، والعلماء، والشعراء، منهم الشيخ محمد عبده، والشيخ الشنقيطي، والشاعر محمود سامي البارودي، وغيرهم من رجالات الأدب، والعلماء، والشعراء.

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موسوعة الأمثال الشعبية

من أشهر مؤلفاته موسوعة الأمثال الشعبية الكبيرة التي جمع فيها الأمثال منذ أواخر القرن الثامن عشر حتى أوائل القرن العشرين.

يرى أنه من الصفات التي يجب توافرها لخلق أديب ناجح نفوذ البصيرة، رقة المشاعر والإحساس، وتذوق الجمال. يقظة الوجدان، وصفاء الروح والنفس.

أحب كتبه إليه

في مجلة "الهلال" عام 1947 كتب الأديب محمود تيمور مقالًا عن كتبه تحت عنوان "أحب كتبي إلى" قال فيه: إن الكتب كفلذات الأكباد كل منها حبيب إلى النفس، موضع للرضا والاعتزاز، على أن الأبناء يختلفون في منازلهم من الآباء، ومهما قيل من أن الأب يشعر نحو أبنائه جميعًا بحب فياض، فإن الواقع يثبت أن هنالك من الأبناء من له مكانة من أبيه تفوق مكانة أخوته، وهذا يرجع إلى مميزات خاصة تميز هذا الابن وتجعل له المقام الملحوظ،

فالكاتب حين يفكر مليًا أي كتبه أحب إليه وأيها امتاز بشخصية تعلي مكانته عنده فإنه يشعر بمزيد من الحب والإيثار لما أحدث من كتبه أكبر ضجة بما أثار حوله من خلاف في الرأي وتنازع في النقد والتقدير، فأثبت بذلك أن له شخصية ممتازة وأنه قد احتفظ لنفسه خطة جديدة يغاير بها مألوف العرف والاعتياد.

رسالة الرئيس عبد الناصر

بعد قيام ثورة يوليو 1952 بثلاث سنوات أرسل الأديب محمود تيمور كتبه الثلاثة الجدد "ثائرون، المزيفون، أشطر من إبليس"، إلى البكباشى جمال عبد الناصر، وقد نشرت مجلة الإذاعة والتليفزيون أغسطس 1955 رد جمال عبد الناصر على هدية محمود تيمور فى رسالة تقدير يقول فيها:

"السيد الأستاذ محمود تيمور، طالعت كتبكم الثلاثة فلقيتها قد تناولت صورا مختلفة من صميم بيئتنا المصرية وأحداث المجتمع ومشاكله، وأراك قد نحوت فيها منحى جديد فى التحليل النفسي، وسبر أغوار النفس البشرية، فجلوت من الغاز المجتمع مغامض، ومن نفوس البشر خفايا، وعالجت شواذ الطباع فى هوادة ورفق، شأن الأديب المعاصر الذى يساير وعى الأمة، ويعبر عن أهدافها وآمالها.

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كل هذا بأسلوب سلس مع قوة فى العرض وبراعة فى الأداء، مما أضفى على كتبكم طابع الأدب الرفيع،

وأنى أشكر سيادتكم على هذه الهدية القيمة، أسأل الله أن يوفقكم إلى مزيد من هذا الإنتاج العظيم، والتوقيع جمال عبد الناصر.

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