الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

مبابي يصدم ريال مدريد ويقترب من تجديد عقده مع باريس سان جيرمان

مبابي، فيتو
مبابي، فيتو

كشفت شبكة "سكاي سبورت"، اليوم الخميس، أن الفرنسي كيليان مبابي دخل في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده الذي ينتهي العام المقبل، في ضربة قوية لآمال ريال مدريد الذي كان يعتقد بأنه سيحصل على اللاعب بشكل مجاني الصيف المقبل.

وأبلغ مبابي ناديه الفرنسي في وقت سابق من الصيف الجاري أنه لن يمدد عقده مع النادي وسيرحل مجانا الصيف المقبل، بينما طلبت الإدارة منه الرحيل الآن أو تمديد العقد، وسط شكوك بوجود اتفاق مسبق بينه وبين عملاق الدوري الإسباني.

 

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وقالت "سكاي سبورت": مبابي سيلعب في فرنسا خلال الموسم الحالي ولن ينتقل إلى ريال مدريد، ودخل الآن في مفاوضات مع باريس سان جيرمان لتجديد عقده لمدة موسم إضافي، أو حتى تمديد عقده لعدة مواسم.

وكان ريال مدريد يرغب بالحصول على مبابي في صيف العام الماضي قبل أن يتراجع اللاعب ويجدد عقده مع النادي الباريسي.

واستبعد باريس سان جيرمان، مبابي من جولة النادي الآسيوية الشهر الماضي وحوله إلى تدريبات اللاعبين غير المرغوب بتواجدهم، لكنه عاد مجددًا إلى تدريبات الفريق الأول قبل 11 يومًا وسجل هدف فريقه الوحيد في ظهوره الأول الموسم الحالي بالتعادل مع تولوز 1-1 في الجولة الثانية من مسابقة الدوري الفرنسي.

ترتيب قادة باريس سان جيرمان 

وبحسب شبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية فإن مبابي لن يكون القائد الأول لباريس سان جيرمان في الموسم الذي بدأ للتو حيث احتل مبابي المركز الرابع في التصويت الذي أجراه الفريق بأكمله بقيادة لويس إنريكي.

وأشار التقرير إلى أن القائد الأول سيكون ماركينيوس والثاني دانيلو بيريرا والثالث كيمبيمبي والرابع هو كيليان مبابي.

 

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