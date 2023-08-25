الجمعة 25 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أخبار مصر

القومي للبحوث يفتتح عيادة الرضاعة الطبيعية

الرضاعة الطبيعية،
الرضاعة الطبيعية، فيتو

افتتح المركز القومي للبحوث عيادة الرضاعة الطبيعية، بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث، والتي تقدم خدماتها للأمهات يومي الثلاثاء والخميس من 10 صباحا حتى 12 ظهرا من كل أسبوع.

وأكد المركز القومي للبحوث أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل يجب احترامه وحمايته وإعماله للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية والسلوكية، ونموه ونشأته وتطور قدراته، مما يجعل منه فردًا سليمًا سويًا منتجًا في مجتمعه، ويحتفل العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقًا للوالدين العاملين".

Advertisements

Advertisements

وهذه المبادرة الدولية التي يشارك في فعالياتها المركز القومي للبحوث برئاسة أ.د. حسين درويش، تقام تحت رعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة أ.د. محمد مصطفى عبد الغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، وبمشاركة كريمة من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف (UNICEF) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وكذلك هيئة التأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس القومي للمرأة، وتواجد من المجتمع المدني متمثلًا في كل من الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة طبيعية (ELCA)، المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل والشبكة الدولية لتغذية الرضع (IBFAN).

وانطلقت فعاليات الاحتفالية من المعهد القومي للتغذية في الأول من أغسطس الجاري لتجوب أكثر من ٢٧ محافظة في جمهورية مصر العربية، وتنشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية خلال أكثر من ٦٠ لقاء على مدار شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٣، وذلك لتقديم معلومات مثبتة بالدليل العلمي ومفيدة عمليًا لحل الكثير من الصعوبات التي تواجه الأمهات خلال فترة الحمل والولادة، وفي رحلتها لتغذية طفلها السليمة بالرضاعة الطبيعية المطلقة ثم التغذية التكميلية خلال أول سنتين من عمره.

بيئة عمل تدعم الرضاعة الطبيعية

وتضمن الاحتفال يومًا علميًا غنيًا، تحت شعار "بيئة عمل تدعم الرضاعة الطبيعية" وموجهًا ليس فقط إلى مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض العاملين بتخصصات الأطفال وحديثي الولادة والصحة الإنجابية، ولكن كذلك للأمهات العاملات المرضعات، ويحاضر في هذه الندوة التثقيفية نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة إيمان كامل: الدكتورة نرمين محفوظ، الدكتورة سارة فوزي، الدكتورة علياء القمحاوي، الدكتورة مروة وجيه، الدكتورة الزهراء الموافي والدكتورة ريهام علي. 

دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية

ويعقد المركز القومي للبحوث ندوة تثقيفية بعنوان: "دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية"، وذلك يوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ من الساعة ١٠ص-٢ظ بالقاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث.

ويعد الاحتفال السنوي بأسبوع الرضاعة الطبيعية بمصاحبة الحملة الوليدة للتعريف بمرض "ضمور العضلات (SMA)" للعام الثاني على التوالي، هي حجر الأساس في تطبيق المبادرات الدولية مثل الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الغذاء والتغذية، وكذلك مختلف المبادرات الرئاسية لتحسين الحالة الصحية للمصريين بكل أعمارهم.

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى تقاضي الزوجة أجرًا على الرضاعة (فيديو)

فرط الرضاعة، سيدة تدخل جينيس بعد إنتاج 1.5 جالون من حليب الثدي يوميًا

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو) ، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرضاعة الطبيعية الهيئة العامة للرعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية القومي للبحوث القومي للتغذية برنامج الغذاء العالمي المعهد القومي للتغذية قسم صحة الطفل مرض ضمور العضلات

مواد متعلقة

مصاريف جامعة بدر 2024، و10 منح دراسية بنسبة خصم تصل إلى 90% لهذه الفئات

تنسيق جامعة المنصورة الأهلية 2024، أسعار كليات الطب والصيدلة والهندسة

تنسيق جامعة الملك سلمان 2024 ومصاريف 16 كلية بها

تنسيق كلية تكنولوجيا الصناعة والطاقة، شروط القبول وبرامج الدراسة

تنسيق جامعة الإسماعيلية الأهلية 2024، هل التقديم يحق للطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية العام الماضي

تنسيق الجامعات الأهلية 2023، نظام التقديم وشروط التسجيل على الموقع

تنسيق المرحلة الثالثة 2023 علمي علوم، أماكن شاغرة في أكثر من 100 كلية ومعهد

تنسيق الدبلومات الفنية 2024، خطوات تسجيل رغبات الطلاب

الأكثر قراءة

وفاة برايت وايت نجم WWE عن عمر يناهز 36 عاما

مصرع وإصابة 4 أشخاص في انقلاب سيارة بطريق الإسكندرية - مطروح الساحلي

بسبب إنتي معفنة، حقيقة التحقيق مع عمر كمال وحمو بيكا

الأرصاد تحذر سكان هذه المدن من رياح مثيرة للرمال والأتربة وأمطار رعدية

الخطيب يطلب تقريرا عن أزمة لاعب الأهلي

أول تعليق من وزير المالية على انضمام مصر لتجمع البريكس

غموض حول العثور على جثة يفجيني بريجوجين.. كيف تعرف قادة فاجنر على جثة قائدهم ومساعده؟

أول تعليق من الجزائر بعد رفض طلبها للانضمام إلى بريكس (فيديو)

Advertisements

منوعات

المزيد

أمر بضبط وإحضار الساحر البرازيلي رونالدينيو

القمر الأزرق، ظاهرة فلكية نادرة لن تتكرر خلال عقد من الزمان

جنين عمره 40 عاما، آلام في بطن ثمانينية تكشف مفاجأة أذهلت الأطباء

إيسيسكو تطلق مبادرة "اقرأوه لتفهموه" ردا على تكرار حرق نسخ المصحف

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار السيراميك اليوم الجمعة 25-8-2023 في الأسواق

سعر علبة الشوفان، أسعار الشوفان اليوم الجمعة 25-8-2023 بالأسواق

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 25-8-2023 في مصر

سعر الجنيه المصري مقابل الدولار اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

30 عاما بأسواق المال، من هو أحمد الشيخ رئيس البورصة المصرية الجديد؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الحديقة في المنام وعلاقته بالأزمات المالية وكثرة الديون

خريطة افتتاحات المساجد الجديدة في محافظات الجمهورية

الإفتاء توضح حكم صلاة المرأة الظهر يوم الجمعة والإمام يخطب

المزيد
الجريدة الرسمية