القومي للبحوث يفتتح عيادة الرضاعة الطبيعية

افتتح المركز القومي للبحوث عيادة الرضاعة الطبيعية، بمركز التميز الطبي التابع للمركز القومي للبحوث، والتي تقدم خدماتها للأمهات يومي الثلاثاء والخميس من 10 صباحا حتى 12 ظهرا من كل أسبوع.

وأكد المركز القومي للبحوث أن الرضاعة الطبيعية حق من حقوق الطفل يجب احترامه وحمايته وإعماله للحفاظ على صحته الجسدية والنفسية والسلوكية، ونموه ونشأته وتطور قدراته، مما يجعل منه فردًا سليمًا سويًا منتجًا في مجتمعه، ويحتفل العالم في شهر أغسطس من كل عام بأسبوع الرضاعة الطبيعية، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار "تمكين الرضاعة الطبيعية يحدث فرقًا للوالدين العاملين".

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وهذه المبادرة الدولية التي يشارك في فعالياتها المركز القومي للبحوث برئاسة أ.د. حسين درويش، تقام تحت رعاية الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية برئاسة أ.د. محمد مصطفى عبد الغفار والمعهد القومي للتغذية برئاسة الدكتورة جيهان فؤاد، وبمشاركة كريمة من المنظمات الدولية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) واليونيسيف (UNICEF) وبرنامج الغذاء العالمي (WFP)، وكذلك هيئة التأمين الصحي والهيئة العامة للرعاية الصحية والمجلس القومي للمرأة، وتواجد من المجتمع المدني متمثلًا في كل من الجمعية المصرية لاستشاري الرضاعة طبيعية (ELCA)، المؤسسة المصرية لصحة وتغذية الطفل والشبكة الدولية لتغذية الرضع (IBFAN).

وانطلقت فعاليات الاحتفالية من المعهد القومي للتغذية في الأول من أغسطس الجاري لتجوب أكثر من ٢٧ محافظة في جمهورية مصر العربية، وتنشر الوعي بأهمية الرضاعة الطبيعية خلال أكثر من ٦٠ لقاء على مدار شهري أغسطس وسبتمبر ٢٠٢٣، وذلك لتقديم معلومات مثبتة بالدليل العلمي ومفيدة عمليًا لحل الكثير من الصعوبات التي تواجه الأمهات خلال فترة الحمل والولادة، وفي رحلتها لتغذية طفلها السليمة بالرضاعة الطبيعية المطلقة ثم التغذية التكميلية خلال أول سنتين من عمره.

بيئة عمل تدعم الرضاعة الطبيعية

وتضمن الاحتفال يومًا علميًا غنيًا، تحت شعار "بيئة عمل تدعم الرضاعة الطبيعية" وموجهًا ليس فقط إلى مقدمي الخدمة الصحية من الأطباء والتمريض العاملين بتخصصات الأطفال وحديثي الولادة والصحة الإنجابية، ولكن كذلك للأمهات العاملات المرضعات، ويحاضر في هذه الندوة التثقيفية نخبة من الأساتذة المتخصصين الحاصلين على البورد الدولي لطب الرضاعة الطبيعية (IBCLC)، من قسم صحة الطفل بمعهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث برئاسة الدكتورة إيمان كامل: الدكتورة نرمين محفوظ، الدكتورة سارة فوزي، الدكتورة علياء القمحاوي، الدكتورة مروة وجيه، الدكتورة الزهراء الموافي والدكتورة ريهام علي.

دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية

ويعقد المركز القومي للبحوث ندوة تثقيفية بعنوان: "دعم دور المرأة العاملة لتعزيز صحة الأطفال من خلال الرضاعة الطبيعية"، وذلك يوم الأحد ٢٧ أغسطس ٢٠٢٣ من الساعة ١٠ص-٢ظ بالقاعة الرئيسية بالمركز القومي للبحوث.

ويعد الاحتفال السنوي بأسبوع الرضاعة الطبيعية بمصاحبة الحملة الوليدة للتعريف بمرض "ضمور العضلات (SMA)" للعام الثاني على التوالي، هي حجر الأساس في تطبيق المبادرات الدولية مثل الألف يوم الأولى من حياة الطفل، ومتماشيًا مع رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية الغذاء والتغذية، وكذلك مختلف المبادرات الرئاسية لتحسين الحالة الصحية للمصريين بكل أعمارهم.