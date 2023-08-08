أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى تقاضي الزوجة أجرًا على الرضاعة (فيديو)

الرضاعة، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تؤجر على إرضاعها لطفلها لمدة عامين هجريين كاملين، لافتا إلى أن الأم لها عظيم الثواب لالتزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ".



وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "فى حال وجود عارض يمنع الرضاعة الطبيعة فلا إثم عليها، فإذا قرر الطبيب أن الطفل يجب ألا يرضع من ثدى أمه نظرا لظروف طبية والرضاعة بلبن صناعى، ولو حصل الفطام قبل عامين ما دام يحقق مصلحة الأم والطفل، فالعامان كاملين هو الأصل لكن إذا حدث غير ذلك فلا مانع".

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وأوضح: "الحديث عن أن الأم غير ملزمة بالإرضاع أو أن زوجها يعطيها أجر على الرضاعة، فهذا غير صحيح، ولا أصل له فى الإسلام، وما ورد عن العرب إنهم كان يرسلون أبناءهم للإرضاع فهو له أسباب، لكن لا يوجد أم قالت الإرضاع ليس واجبا عليها، بإجماع الفقهاء بل إن المرأة واجب عليها الإرضاع ولا يشترط الأجرة على الإرضاع".



فوائد الرضاعة الطبيعية

التقرير التالي ترصد فيتو في التقرير التالي أهم فوائد الرضاعة الطبيعية:

قال الدكتور باسم فايق أخصائي طب الأسرة والطفل:إن هناك دراسة مهمة لمنظمة الصحة العالمية تتحدث عن أهمية التغذية في أول ألف يوم من عمر الطفل والألف يوم عبارة عن 9 أشهر الحمل بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل مشيرا إلى أن الدراسة ذكرت أهمية التغذية الجيدة للأم الحامل خلال 9أشهر وتحدثت ايضا عن تغذية الطفل في أول عامين والتي كانت أهم شق فيها الرضاعة الطبيعية.



واستكمل الدكتور باسم فايق حديثة ل" فيتو" قائلا إن الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية على المستوى الخاص بالمناعة بالأخص لبن السرسوب أو السائل الذهبي كما يطلق عليه فهو محمل بأجسام مضادة مناعية تعطي المناعة الأساسية للطفل الذي يعيش بها الفترة الأولى من حياته إلى أن يكتسب مناعة أكثر مع الوقت بالرضاعة الطبيعية والتغذية.

فوائد لبن السرسوب



وأشار إلى أن لبن السرسوب يعطي دفعة مناعية هائلة للطفل لأن الطفل يولد بدون مناعة والتي يكتسبها مع الوقت، كما أن لبن السرسوب ينزل أول يومين لثلاثة أيام من الرضاعة بعد الولادة مباشرة.