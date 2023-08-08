الثلاثاء 08 أغسطس 2023
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

أمين الفتوى يوضح حكم الشرع فى تقاضي الزوجة أجرًا على الرضاعة (فيديو)

الرضاعة نظام غذائي،
الرضاعة نظام غذائي، فيتو

الرضاعة، قال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن الأم تؤجر على إرضاعها لطفلها لمدة عامين هجريين كاملين، لافتا إلى أن الأم لها عظيم الثواب لالتزامها بطاعة الله سبحانه وتعالى فى قوله سبحانه وتعالى: "وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ".


وأضاف فى مداخلة هاتفية ببرنامج "البيت"، المذاع على فضائية "الناس"،: "فى حال وجود عارض يمنع الرضاعة الطبيعة فلا إثم عليها، فإذا قرر الطبيب أن الطفل يجب ألا يرضع من ثدى أمه نظرا لظروف طبية والرضاعة بلبن صناعى، ولو حصل الفطام قبل عامين ما دام يحقق مصلحة الأم والطفل، فالعامان كاملين هو الأصل لكن إذا حدث غير ذلك فلا مانع".

Advertisements


وأوضح: "الحديث عن أن الأم غير ملزمة بالإرضاع أو أن زوجها يعطيها أجر على  الرضاعة، فهذا غير صحيح، ولا أصل له فى الإسلام، وما ورد عن العرب إنهم كان يرسلون أبناءهم للإرضاع فهو له أسباب، لكن لا يوجد أم قالت الإرضاع ليس واجبا عليها، بإجماع الفقهاء بل إن المرأة واجب عليها الإرضاع ولا يشترط الأجرة على الإرضاع".
 

فوائد الرضاعة الطبيعية

التقرير التالي ترصد فيتو في التقرير التالي أهم فوائد الرضاعة الطبيعية:

قال الدكتور باسم فايق أخصائي طب الأسرة والطفل:إن هناك دراسة مهمة لمنظمة الصحة العالمية تتحدث عن أهمية التغذية في أول ألف يوم من عمر الطفل والألف يوم عبارة عن 9 أشهر الحمل بالإضافة إلى أول عامين من عمر الطفل مشيرا إلى أن الدراسة ذكرت أهمية التغذية الجيدة للأم الحامل خلال 9أشهر وتحدثت ايضا عن تغذية الطفل في أول عامين والتي كانت  أهم شق فيها الرضاعة الطبيعية.


واستكمل الدكتور باسم فايق حديثة ل" فيتو" قائلا إن الرضاعة الطبيعية مهمة للغاية على المستوى الخاص بالمناعة بالأخص لبن السرسوب أو السائل الذهبي كما يطلق عليه فهو محمل بأجسام مضادة مناعية تعطي المناعة الأساسية للطفل الذي يعيش بها الفترة الأولى من حياته إلى أن يكتسب مناعة أكثر مع الوقت بالرضاعة الطبيعية والتغذية.

فوائد لبن السرسوب


وأشار  إلى أن  لبن السرسوب  يعطي دفعة مناعية هائلة للطفل لأن الطفل يولد بدون مناعة والتي يكتسبها مع الوقت، كما  أن لبن السرسوب ينزل أول يومين لثلاثة أيام من الرضاعة بعد الولادة مباشرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الرضاعة فوائد الرضاعة الطبيعية دار الإفتاء المصرية الطفل الإرضاع

مواد متعلقة

فرط الرضاعة، سيدة تدخل جينيس بعد إنتاج 1.5 جالون من حليب الثدي يوميًا

دراسة تكشف تأثيرات الرضاعة الطبيعية على مدى تحصيلهم الدراسي في الثانوية العامة
ads

الأكثر قراءة

تعرف على قائمة الراحلين عن الأهلي بعد غلق باب القيد الأولي للدوري

نجم الزمالك منتقدا مرتضى منصور: شيكا خط أحمر

توقعات تنسيق الجامعات 2023، 90.9% للطب البشري و90.2% للأسنان، والعلاج الطبيعي 89.5%

أكبر منتج للبولي إيثيلين في مصر تستعد لاقتراض 250 مليون دولار

تنسيق الكليات، موعد إعلان تنسيق المرحلة الثانية 2023 والمؤشرات الأولية

سر الخلطة وطريقة التسوية، جولة داخل الأفران البلدي بسوق الأسماك في بورسعيد (فيديو)

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

سبب تأخر الأهلي في إعلان صفقة المهاجم الأجنبي الجديد رغم حسم الصفقة

Advertisements

منوعات

المزيد

ألزهايمر يفجر فضيحة مدوية في أمريكا، طالب يجبر رئيس الجامعة على الاستقالة

انخفاض قياسي في مستويات الجليد بالقارة القطبية الجنوبية

زووم تعيد موظفيها إلى المكاتب لهذا السبب

الشيخ الشعراوي من ضيوفه، عم محمد يوزع طعاما على الغلابة منذ 45 عامًا (صور)

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 8-8-2023 في السوق المحلي

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري بختام تعاملات اليوم الثلاثاء

سعر جرام الذهب، ارتفاع أسعار المعدن الأصفر اليوم الثلاثاء 8-8-2023

المزيد

انفوجراف

احذر من تسمم الماء في الصيف.. وتعرف على أهم الأعراض (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية نور في السماء في المنام وعلاقتها بالصلاح وتجنب ارتكاب المعاصى

أصحاب القراءات العشر وحكاياتهم مع القرآن الكريم

بعد واقعة "العروسة طلعت راجل"، عالم أزهري يوضح حكم إخفاء العيوب الخلقية في فترة الخطوبة

المزيد
الجريدة الرسمية