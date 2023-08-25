الجمعة 25 أغسطس 2023
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ثقافة وفنون

قصيدة محيي إسماعيل ومفاجأة شيرين ومشاركة الهضبة الأبرز، مشاهد مميزة في حفل ليلة الدموع

حفل ليلة الدموع،
حفل ليلة الدموع، فيتو

بعد 5 ساعات مواصلة اختتمت فعاليات حفل ليلة الدموع التي أُقيمت على مسرح بنش مارك بجدة ضمن فعاليات الموسم الصيفي 2023 بالمملكة العربية السعودية.

ونستعرض أبرز 10 مشاهد تميزت بهم حفل ليلة الدموع:

  • الملابس والديكور الأسود حفاظًا على المود العام للحفل.
  • مشتركة كورال روح الشرق.
  • مشاركة أغنيات الهضبة عمرو دياب وكل من حماقي وبهاء سلطان رغم عدم وجودهم.
  • غناء طارق الشيخ لـ الراحل حسن الأسمر “كتاب حياتي”.
  • دخول شيرين المفاجئ للجميع.. حيث كان من المفترض أن الحفل مخصص للرجال فقط.

 

  • ومن أبرز المشاهد المميزة القصيدة التي ألقاها الفنان محيي إسماعيل والتي حملت اسم “مين اللي قال لك تقلعوه”
  • مشاركة عم ضياء الفنان محمد جمعة وجملته الشهيرة “كله رايح”
  • ضحك حمادة هلال أثناء غنائه دايمًا دموع، وكسر روتين الحفل والتغني بـ أنا سبونج بوب
  • ميدلي تامر عاشور بأجمل أغنياته الحزينة
  • كذلك من المشاهد الأكثر تميزًا دويتو أحمد سعد وعاشور على أغنية “أنانية”
  • وأيضًا كان لحضور مسلم وأحمد كامل وهيثم شاكر مشاق خاص وقدم اللبناني آدم سحر من نوع فريد للجمهور
  • من المشاهد أيضًا مشاركة الكابتن حسام والكابتن إبراهيم حسن لفعاليات الحفل التي استمرت ساعاته الخمسة.. إذ بدأ من العاشرة مساء وينتهى فى الثالثة صباحًا.

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الفنان محي اسماعيل الفنان محمد جمعة حفل ليلة الدموع حسن الاسمر مسرح بنش مارك محي اسماعيل

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