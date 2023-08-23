الأربعاء 23 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

طريقة عمل كفتة الحاتي، طرية ولذيذة وأحلى من الجاهزة

كفتة الحاتي، فيتو
كفتة الحاتي، فيتو

طريقة عمل كفتة الحاتى، كفتة الحاتي من أنواع الكفتة الشهيرة واللذيذة فهي تعتبر من أشهى أنواع المشويات التي لا تقاوم لمذاقها المميز.

وطريقة عمل كفتة الحاتي، سهلة وبسيطة وغير مكلفة، وبدلًا من شرائها جاهزة تفضل ربات البيوت تحضيرها في المنزل بأقل التكاليف.

وتقدم الشيف نوال أحمد، طريقة عمل كفتة الحاتي.

مكونات عمل كفتة الحاتى:-

نصف كيلو لحم مفروم

ربع كيلو لية ضاني مفرومة 

بهارات كفتة وتباع لدى العطار

ثمرة فلفل رومي أخضر

ربع كوب بقدونس مفروم

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ثمرة طماطم مبشورة

ملح

فلفل اسود

رشة كبابة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة قرفة

رشة حبهان

٣ بصلات مفرومة

ملعقة صغيرة بيكينج بودر 

 

طريقة عمل كفتة الحاتى:

  • نحضر البصل المفروم ونصفيه جيدا، ونترك الماء الناتج جانبا
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم واللية والتوابل والبصل والبقدونس ونصف كمية الطماطم المبشورة.
  • نعجن جيدًا حتى نحصل على عجين متجانس ومتماسك.
  • نخلط ماء البصل ونبشر الطماطم والقليل من بهارات الكفتة معا، وندهن بهم اليدين.
  • ثم نشكل الكفتة أصابع على أسياخ خشبية، من خلال اليدين المبللة بخليط البصل والطماطم.
  • ثم ندخل الكفتة الفرن حتى تمام النضج، وعندما تخرج نحضر فحمة ونشعلها ونضعها فى طبق صغير ونضعهم فى صينية الكفتة عقب نضجها، ونصب عليها الزيت أو السمن ثم نغطي الصينية لمدة 20 دقيقة.
  • ثم نقدم الكفتة ساخنة.
  • ويمكن تسوية الكفتة على الشواية الفحم أو الجريل حسب الرغبة.
  • وتقدم الكفتة ساخنة بجانب الخبز الأسمر والسلطة الخضراء وسلطة الطحينة أو بجانب الأرز والسلطة حسب الرغبة.
طريقة عمل كفتة الحاتى، فيتو

كفتة البرغل 

ولعمل كفتة البرغل

  • نحضر المكونات السابقة ولكن نضيف لهم كوب برغل منقوع فى الماء لمدة لا تقل عن 6 ساعات، ثم نعجن الخليط معًا وتشكل الكفتة ونسويها على الجريل أو الشواية أو فى الفرن حسب الرغبة.

ويمكن عمل الكفتة بطريقة مختلفة ولذيذة

مكونات عمل الكفتة:

نصف كيلو لحم مفروم

بهارات كفتة وتباع لدى العطار

ثمرة فلفل رومي أخضر

ربع كوب بقدونس مفروم

ثمرة طماطم مبشورة

ملح

فلفل اسود

رشة كبابة صيني

رشة جوزة الطيب

رشة قرفة

رشة حبهان

٣ بصلات مفرومة

ملعقة صغيرة بيكينج بودر

طريقة عمل الكفتة:

  • نحضر البصل المفروم ونصفيه جيدا، ونتخلص من الماء الناتج.
  • ثم نحضر بولة عميقة ونضع بها اللحم والتوابل والبصل والبقدونس والطماطم المبشورة.
  • نعجن جيدا حتى نحصل على عجين متجانس ومتماسك.
  • ثم نشكل الكفتة أصابع على أسياخ خشبية.
  • ثم ندخل الكفتة الفرن حتى تمام النضج، أو نضعها فى مقلاة على النار حتى تمام النضج.
  • ثم نقدم الكفتة ساخنة.
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كفتة الحاتى طريقة عمل كفتة الحاتى طريقة عمل الكفتة الكفتة الشيف نوال أحمد كفتة البرغل

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