الجمعة 25 أغسطس 2023
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رياضة

كرة السلة، موعد مباراة مصر وليتوانيا في افتتاح كأس العالم

كأس العالم لكرة السلة،
كأس العالم لكرة السلة، فيتو

كرة السلة، يخوض المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، مواجهة قوية اليوم الجمعة أمام منتخب ليتوانيا، في افتتاح مبارياته ببطولة كأس العالم المقامة حاليا بتنظيم مشترك بين الفلبين وأندونسيا واليابان، وتستمر حتى يوم 10 سبتمبر المقبل.

موعد مباراة مصر وليتوانيا

ومن المقرر أن تقام مباراة مصر وليتوانيا في الـ3:30 عصرا بتوقيت القاهرة، وتذاع مباشرة على قنوات bein sports.

8 مواجهات في افتتاح كأس العالم

تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات ببطولة كأس العالم لكرة السلة، والمقرر إقامته خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفلبين واليابان وإندونسيا.

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ومن المقرر أن تقام اليوم المباريات التالية:

أنجولا × إيطاليا - 11 صباحا

فنلندا × أستراليا - 11 صباحا

المكسيك × مونتينجرو - 11:45 صباحا

لاتفيا × لبنان - 12:15 ظهرا

الدومينيكان × الفلبين - 3 عصرا

ألمانيا × اليابان - 3:10 عصرا

مصر × ليتوانيا - 3:30 عصرا

كندا × فرنسا - 4:30 مساء

منتخب مصر يلتقي ليتوانيا

يستعد المنتخب الوطني لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم، والمقرر لها خلال الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر المقبل بتنظيم مشترك بين الفيلبين وإندونيسيا واليابان.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر 3 مباريات في الدور الأول (دور المجموعات)، موعدهم كالتالي:

الجمعة 25 أغسطس | مصر × ليتوانيا - 3:30 عصرا

الأحد 27 أغسطس | مصر × مونتينجرو 11:45 صباحا

الثلاثاء 29 أغسطس | مصر × المكسيك - 11:45 صباحا

قائمة منتخب كرة السلة

أعلن الجهاز الفني لمنتخب كرة السلة بقيادة الكندي روي رانا، قائمة تضم 12 لاعبا، للمشاركة في منافسات بطولة كأس العالم في الفلبين واليابان وإندونسيا بمشاركة 32 منتخبا في الفترة من 25 أغسطس وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري.

وضمت قائمة اللاعبين كل من:

آدم موسى 

كريم حاتم

إيهاب أمين

يوسف شوشة

عمرو الجندي

عمر هشام

عمرو زهران

باتريك جاردنر

عمر طارق

خالد عبد الناصر

عاصم مرعي

أنس أسامة

وتواجد المنتخب الوطني في المجموعة الرابعة بصحبة المكسيك ومونتينيجرو وليتوانيا.

وتأهل المنتخب المصري إلى نهائيات كأس العالم ممثلًا عن قارة أفريقيا بصحبة كل من أنجولا وجنوب السودان والرأس الأخضر وكوت ديفوار.

وتأهل المنتخب الوطني لكرة السلة للمشاركة في بطولة كأس العالم المقبلة، بعد احتلال المركز الثاني في تصفيات أفريقيا المؤهلة للمونديال.

مشوار منتخب مصر

وخسر المنتخب الوطني الأول لـ كرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، أمام منتخب جنوب السودان بنتيجة (97-77) في الجولة الثالثة والأخيرة من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وحقق منتخب مصر لكرة السلة بقيادة المدير الفني الكندي روي رانا، الفوز على منتخب تونس بنتيجة (71-67)، في الجولة الأولى من المرحلة الأخيرة للتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم، قبل أن يخسر في الجولة الثانية أمام منتخب الكاميرون.

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