الجمعة 25 أغسطس 2023
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اقتصاد

خبير يشيد بتعيين الشيخ رئيسا للبورصة: هيعزز لغة الحوار التي فقدتها خلال سنوات

عمرو عبدالله، فيتو
عمرو عبدالله، فيتو

جاء قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتعيين أحمد عبد الرحمن الشيخ، رئيسًا لمجلس إدارة البورصة لمدة عام، لينتقل "الشيخ" من منصبه الحالي كنائب لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إلى العمل لإدارة سوق المال المصري، وقد لاقى هذا الخبر الترحاب بشكل كبير من خبراء سوق المال وخلال السطور التالية نستعرض أبرز ما قيل.

عمرو عبدالله:  الان من يقود البورصة المصرية شخص من داخل البورصة

ومن جانبه قال خبير أسواق المال لـ “ فيتو  ”: تعيين احمد عبدالرحمن الشيخ رئيسًا للبورصة المصرية  متوقع لأنه أستاذ متخصص في عالم سوق المال المصري، كما تعلم على يديه جميع العاملين في السوق من سماسرة ومديري الإدارات والتداول بجميع الشركات العاملة في المجال.

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وأضاف: الآن يقود البورصة المصرية شخص من داخل البورصة، مشيرا إلى أنه سيزيد التعاون المثمر مع أطراف السوق نظرا لسهولة لغة الحوار التي نفتقدها خلال سنوات عديدة.

 

أحمد الشيخ، فيتو 

 

تولى عدة مناصب رفيعة بالقطاع المالي غير المصرفي 

الجدير بالذكر ترأس " الشيخ "، عدة مناصب رفيعة منها لجنة تطوير قواعد العمل باتحاد أسواق المال العربية، وتولى عضوية مجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، وعضوية مجلس إدارة شركة مصر لنشر المعلومات، وشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها، وعضوية لجنة الاستثمار ولجنة المراجعة بها، وعضوية مجلس إدارة البورصة السلعية المصرية وعضو لجنة العضويات بها، كما شغل عضوية مجلس إدارة صندوق حماية المستثمر، وعضوية لجنة إدارة صندوق ضمان التسويات، كما تم الاستعانة بـ"الشيخ" كخبير لدى المحاكم الاقتصادية بموجب قرار وزير العدل رقم 7464 لسنة 2009.

 

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