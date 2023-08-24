الخميس 24 أغسطس 2023
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خارج الحدود

سفارة روسيا بالقاهرة تهنئ المصريين بالذكري الـ80 على العلاقات الدبلوماسية بين البلدين

السفارة الروسية،
السفارة الروسية، فيتو

هنأت السفارة الروسية في مصر أصدقاءها المصريين بمناسبة الذكرى الثمانين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين التي يتم الاحتفال بها في 26 أغسطس المقبل. 

                                             

وأشارت السفارة إلى أنه بدأ تاريخ إضفاء الطابع الرسمي على تفاعلنا في فبراير 1943 عندما دعا سفير مصر في لندن نشأت باشا الممثل المفوض للاتحاد السوفياتي في بريطانيا إيفان مايسكي لتناول الإفطار في مقر إقامته وعرض عليه إطلاق العمل على إمكانية إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

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"ومنذ ذلك الحين مضى شعبي روسيا ومصر جنبا إلى جنب الطريق الطويل نحو الشراكة الاستراتيجية الشاملة وتغلب الطرفان على العديد من الصعوبات التي ساهمت في المزيد من التقارب بيننا".

 

وتابعت، نقوم بعضنا مع البعض بتنفيذ المشاريع الضخمة واسعة النطاق مثل بناء محطة الضبعة النووية التي ستصبح قريبا رمزا لمتانة الصداقة الروسية المصرية مثلما أصبح السد العالي في أسوان من الزمان. 

 

وتتعاون موسكو والقاهرة بشكل فعال في مجال السياسة الخارجية وعلى المنصات الدولية، مما يساعد على حل الأزمات المختلفة وتعزيز الاستقرار في العالم، إن تعاوننا الثقافي والإنساني والديني يستحق أعلى الدرجات.

 

 نحن مقتنعون بأن علاقاتنا لا تزال تتمتع بمقدرة كبيرة للغاية، والتي سنكون قادرين على تحقيقها وزيادتها من خلال العمل المشترك.  نتمنى لأصدقائنا بدوام والصحة والسعادة والازدهار.

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