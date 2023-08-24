روسيا تكشف مصير اسم مجموعة "بريكس" بعد انضمام 6 دول جديدة

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن كل دول مجموعة بريكس (روسيا والبرازيل والهند والصين وجنوب إفريقيا) تؤيد الاحتفاظ بالاسم، وليس لدى الدول المنضمة حديثا اقتراحات بخلاف ذلك.

وقال لافروف للصحفيين اليوم الخميس في ختام قمة "بريكس" في جنوب إفريقيا: "الجميع (متفقون على) إبقاء الاسم (الحالي). لقد أصبح بالفعل علامة تجارية، ولم تطرح أي من الدول الجديدة المنضمة إلى عضوية بريكس اقتراحا بخلاف ذلك".

مصير اسم مجموعة "بريكس"

وأضاف أن "الجميع يفهمون أنه من الأفضل ترك كل شيء كما هو"، موضحا أن "ذلك سيشدد على استمرارية عملنا بأكمله".

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وأعلن رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا، عقب اختتام القمة الـ15 لـ"بريكس"، والتي عقدت في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس في جوهانسبورغ، عن توسيع المجموعة، حيث ستنضم إليها 6 دول هي مصر والإمارات والسعودية وإيران والأرجنتين وإثيوبيا اعتبارا من 1 يناير 2024.

يشار إلي أن اسم بريكس مشتق من الحروف الأولي لأسماء (روسيا – الصين – البرازيل – جنوب إفريقيا – الهند).

وشبه لافروف المجموعة بفريق لكرة القدم، وقال "نحن الآن 11 دولة في المنظمة - نحن الآن مثل فريق كرة قدم متكاتف"، مشيرا إلى أن روسيا التي ستتولى رئاسة المجموعة عام 2024، "لن تنتظر حتى الأول من يناير"، بل ستبدأ اتصالات مع أعضاء "بريكس" الجدد مقدما، وستساعدهم في "بدء العمل".

كما كشف وزير الخارجية الروسي عن اتفاقات تم التوصل إليها مع دول المجموعة لتعزيز الروابط المالية للمجموعة والابتعاد عن الدولار. "هناك اتفاق للعمل الحثيث لتشكيل منظومات مالية بديلة وسيكون ذلك مساهمة في تسهيل عمل بنك التنمية الجديد لـ(بريكس)".

البيان الختامي لمجموعة بريكس

أعلنت مجموعة بريكس في بيانها الختامي للقمة الـ١٥ اليوم الخميس، أن المجموعة قررت دعوة جمهورية مصر العربية والأرجنتين وإثيوبيا وإيران والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة لتصبح أعضاء كاملي العضوية فى مجموعة البريكس اعتبارا من 1 يناير 2024.

أبرز ما جاء في البيان الختامي لمجموعة بريكس

وجاء في البيان الختامي للقمة الـ15 لمجموعة بريكس "لقد كلفنا أيضا وزراء خارجيتنا بمواصلة تطوير نموذج الدولة الشريكة لمجموعة البريكس وقائمة الدول الشريكة المحتملة وتقديم تقرير عنها بحلول القمة القادمة".



وأضاف بيان بريكس، أن البرازيل وروسيا والهند والصين تشيد برئاسة جنوب أفريقيا لمجموعة البريكس 2023، وتعرب عن امتنانها لحكومة وشعب جنوب أفريقيا لعقد القمة الـ 15 لبريكس.



وشددت المجموعة في بيانها على أن البرازيل والهند والصين وجنوب أفريقيا تقدم دعمها الكامل لروسيا في رئاستها لمجموعة البريكس عام 2024 وعقد القمة الـ16 لبريكس في مدينة كازان بروسيا.



وجددت مجموعة البريكس الاقتصادية التزامها بروح المجموعة المتمثلة في الاحترام المتبادل والتفاهم والمساواة في السيادة والتضامن والديمقراطية والانفتاح والشمول وتعزيز التعاون والتوافق.



وأكدت البريكس التزامها بتعزيز إطار التعاون متبادل المنفعة بموجب الركائز الثلاث؛ وهي: التعاون السياسي والأمني والاقتصادي والمالي والثقافي والتعاون بين الشعوب وتعزيز شراكتنا الاستراتيجية لصالح شعوبنا من خلال تعزيز السلام ونظام دولي أكثر تمثيلا وأكثر عدالة ونظام متعدد الأطراف متجدد وتنمية مستدامة ونمو شامل.



وجدد قادة البريكس في البيان المشترك التزامهم بالتعددية الشاملة ودعم القانون الدولي، بما في ذلك المقاصد والمبادئ المنصوص عليها في ميثاق الأمم المتحدة باعتبارها حجر الزاوية والدور المركزي للأمم المتحدة في نظام دولي تتعاون فيه الدول ذات السيادة من أجل تحقيق أهدافها المتمثلة في الحفاظ على السلام والأمن ودفع عجلة التنمية المستدامة وضمان تعزيز وحماية الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع وتعزيز التعاون على أساس روح التضامن والاحترام المتبادل والعدالة والمساواة.

تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف

وأعرب قادة مجموعة بريكس عن بالغ قلقهم إزاء استخدام التدابير القسرية الانفرادية التي تتعارض مع مبادئ ميثاق الأمم المتحدة وتؤدي إلى تداعيات سلبية لا سيما في العالم النامي.



وأكد القادة مجددا التزامهم بتعزيز وتحسين الحوكمة العالمية من خلال تعزيز نظام دولي ومتعدد الأطراف أكثر مرونة وفعالية وكفاءة وتمثيلا وديمقراطية وخاضعا للمساءلة.



كما دعت المجموعة خلال القمة إلى زيادة تمثيل الأسواق الناشئة والبلدان النامية في المنظمات الدولية والمنتديات المتعددة الأطراف التي تلعب فيها هذه الأسواق دورًا هامًا.



ودعت كذلك إلى زيادة دور وحصص النساء من بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على مختلف مستويات المسؤوليات في المنظمات الدولية.



وأكدت مجموعة بريكس مجددا على ضرورة حل القضية النووية الإيرانية من خلال الوسائل السلمية والدبلوماسية وفقا للقانون الدولي، وشددت على أهمية الحفاظ على خطة العمل الشاملة المشتركة وقرار مجلس الأمن رقم 2231 وعدم الانتشار الدولي فضلا عن السلام والاستقرار على نطاق أوسع.



وناشدت المجموعة جميع الأطراف باستعادة التنفيذ الكامل والفعال لخطة العمل الشاملة المشتركة في وقت مبكر.



و أعربت مجموعة بريكس عن إدانتها الشديدة للإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره أينما وحيثما وأيا كان مرتكبه، مضيفة أن المجموعة تدرك التهديد الناشئ عن الإرهاب والتطرف الذي يفضي إلى الإرهاب والتطرف.



وأكد قادة البريكس مجددا التزامهم بمكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، بما في ذلك حركة الإرهابيين عبر الحدود، وشبكات تمويل الإرهاب والملاذات الآمنة، وأنه لا ينبغي ربط الإرهاب بأي دين أو جنسية أو حضارة أو مجموعة عرقية.



وجددت المجموعة التزامها الثابت بمواصلة المساهمة في الجهود العالمية الرامية إلى منع ومكافحة خطر الإرهاب على أساس احترام القانون الدولي، ولا سيما ميثاق الأمم المتحدة، وحقوق الإنسان، مع التشديد على أن الدول تتحمل المسئولية الأساسية في مكافحة الإرهاب مع استمرار الأمم المتحدة في الاضطلاع بدور مركزي وتنسيقي في هذا المجال.