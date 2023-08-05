السبت 05 أغسطس 2023
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صحة ومرأة

أسباب تأخر الطفل في النطق، وطرق العلاج

د.سهام حسن الخبيرة
د.سهام حسن الخبيرة النفسية، فيتو

أسباب تأخر الطفل في النطق، عديدة، ولابد من التوصل إلى أسباب تأخر الطفل في النطق، حتى يمكن علاجها والتعامل معها، خاصة أنها من أكثر المشاكل التي تواجهها الأمهات مع الطفل الأول بشكل خاص، وكثيرا ما تصاب الأمهات بالخوف الشديد من تأخر النطق، وتأثير ذلك على الطفل وتواصله مع المحيطين، أو أن يكون ذلك علامة على فقدن الطفل للنطق.

 

أسباب تأخر الطفل في النطق

تأخر النطق

أكدت الدكتورة سهام حسن الخبيرة النفسية، أن أسباب تأخر الطفل في النطق عديدة، وكلها ترتبط بأخطاء تقع فيها الأمهات عند تعاملها مع الطفل منذ ولادته، وخلال سنوات عمره الأولى، وخلال رحلته في تعلمه النطق.

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واستعرضت الدكتورة سهام، في السطور التالية، أسباب تأخر النطق المرتبطة بالأخطاء التي تقع فيها الأمهات..

 

التحدث إلى الطفل بلغة سريعة وغير سهلة، فلا يمكنه فهمها، والتقاط الكلمات.

الاستجابة السريعة لطلبات الطفل، والتي تعتمد على الإشارة، وعدم إعداءه الفرصة للتواصل اللفظي.

ترك الطفل لفترات طويلة أمام التليفزيون، أو مع الخادمات غير العربيات

التعامل مع الطفل باستخدام أكثر من لغة، قبل أن يتعلم لغته الأساسية.

عدم تصحيح أخطاء الطفل اللغوية عند نطقه كلماته الاولى، أولا بأول.

عدم الحرص على التحدث مع الطفل في مختلف أوقاته، وعند ممارسته مختلف أنشطته، كتناوله لوجباته المختلفة، ووقت الاستحمام.

عدم الحرص على التحدث مع الطفل، عند ارتداءه ملابسه، ووصفها، وتركه يختار ملابسه، من خلال اللغة.

ترك الطفل يلعب بشكل عشوائي لفترات طولة، دون التواصل معه.

عدم التحدث مع الطفل عن الأداب العامة، كالتحية، والاستئذان، وأداب الطعام، وغيرها من المواقف المختلفة التي تبني لغته.

عدم الحرص على شرح المواقف المختلفة للطفل، ككل موقف مر به، وكل مكان زاره، وتسمية الأشياء من حوله، وترديدها كثيرا على مسامعه.

عدم تشجعيه على التواصل مع الأخرين.

إهمال الكثير من الأمهات، لسرد القصص والحواديت للطفل يوميا. 

 

طرق مساعدة الطفل على النطق

تأخر النطق واسبابه

وأشارت الدكتورة سهام، إلى أنه بالنسبة لطرق مساعدة الطفل على النطق، فيعد كل طفل حالة خاصة، إلا أن هناك بعض الطرق التي يمكن أن تتبعها الأم، مع الطفل، لمساعدته في النطق السريع والسليم، والتي تستعرضها في السطور التالية.

 

ضرورة مناداة الطفل بإسمه دوما وبشكل متكرر، وتعليمه نطق اسمه، وكذلك اسماء اخوته، ونادي عليهم بأسمائهم أمامه.

حاولي إدخال مقاطع صوتية بسيطة وسهلة، بشكل متكرر، مثل "هييه"، "تووت"

وجهي انتباه اطفل دائما إلى الأصوات التي تصدر من حوله وأسماءها، واجعليه يجربها، مثل صوت القطة، أو البطة، أو الكلب، واشتري له ألعاب تصدر أصواتا.

اصدري دائما أصواتا سيطة وواضحة أثناء لعبك معه، ولتصدري أصواتا بفمك أمامه.

ولتتحدثي إليه ببعض الكلمات البسيطة، مع الإشارة، مثل "لا"، مع الإشارة بلا، أو "باي باي"، وهكذا.

احرصي على أن تخصصي كل يوم وقتا لسرد القصص والحواديت.

احرصي على تعليم طفلك أسماء كل ما حوله، حيوانات وفواكه وخضروات، والألوان، وهكذا.

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