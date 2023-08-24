الخميس 24 أغسطس 2023
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رياضة

مدير شئون العاملين بالزمالك بعد فصله: تصفية حسابات وأناشد الوزير بالتدخل

وليد بخيت، فيتو
وليد بخيت، فيتو

 الزمالك، رد وليد بخيت مدير شئون العاملين لنادي الزمالك على قرار اللجنة الثلاثية بفصله ومنعه من دخول النادي.

وقال وليد بخيت في تصريحات خاصة لـ فيتو:"  اللجنة المكلفة من قبل الوزارة لإدارة نادي الزمالك في أول يوم لها منعتنا من دخول النادي، ووجهت لنا رسالة بأننا من اليوم لن يكون لنا عمل داخل نادي الزمالك، لأننا من رجالة مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق، وانتظروا حتى يتم مجلس إدارة منتخب للبت في أمركم ".

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وتابع:" لم يحدث تسليم وتسلم لأي شيء بيننا وبين اللجنة الثلاثية، وتفاجأنا بمنعنا من دخول النادي بعد وضع صورنا على البوابة.

وتابع:" اللجنة ليس من دورها أن تفصل موظفين، ومن الواضح أنها تصفية حسابات مع مرتضى منصور".

وأشار إلى أن مرتضى منصور كان رئيس النادي ورحل، ولكن نحن موظفون في النادي لماذا يتم منعنا من مباشرة عملنا بدون سبب وقال:" لم نقبض من شهر 7 وفوجئت بمنعنا من تسلم قبض الشهور الماضية، كما أن هناك قرارا بمنع قبضنا في الفترة المقبلة دون سبب وانا حاليا في قسم الشرطة أنا واثنين من المفصولين لنتقدم بمحضر رسمي خاصة أنه تم التشهير بنا دون سبب ".

وتابع:" نحن موظفون في نادي الزمالك ومن المفترض أن هذا ليس له علاقة بمجلس الإدارة هل يعقل أن يأتي مجلس منتخب جديد خلال الفترة المقبلة ويقيل الموظفين الحاليين ويعين آخرين.

وواصل حديثه:" لم يتم توجيه أي تهمة لي ولم أقم بتسليم عملي أو يتم توجيه لي أي ورقة رسمية، فجأة تم تبليغنا بالرحيل دون أي تفاصيل.

وتابع:" أناشد وزير الشباب والرياضة بالتدخل لأننا فقط موظفون في النادي وليس لنا أي علاقة بما يحدث في النادي والموظف المخطئ تتم محاسبته فقط لأنه تم التشهير بنا بشكل غير طبيعي.

وأتم حديثه:"أنا تم منعي من دخول النادي كموظف وكعضو جمعية عمومية وهذا أمر غير منطقي".

 

 

مرتضى منصور ووليد بخيت، فيتو 

 

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، قررت إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

لجنة الزمالك تقرر إيقاف 10 موظفين ومنعهم من دخول النادي

وتقرر‏ إيقاف كل من:
‏محمود العسال المستشار القانوني

محمود خالد رئيس الشئون القانونية

وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات 

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن 

إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبيدة مدير الأمن.

 

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