الخميس 24 أغسطس 2023
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الجزار يتفقد موقف تنفيذ وحدات الحي السكني الخامس "جاردن سيتي الجديدة"

جاردن سيتى الجديدة،فيتو
جاردن سيتى الجديدة،فيتو


عقب تفقده للحدائق المركزية "كابيتال بارك"، انتقل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لتفقد موقف تنفيذ الوحدات السكنية بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، وكذا تنفيذ الميادين الرئيسية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.


وتجول وزير الإسكان، ومرافقوه، بالحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، للوقوف على سير العمل فى تشطيب واجهات العمارات، والوحدات السكنية، وأعمال تنسيق الموقع، وتفقد نماذج للوحدات السكنية التى تم تشطيبها، مشددا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ مختلف مكونات المشروع، والالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء من التنفيذ.

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وأشار الوزير، إلى أن الحى السكنى الخامس "جاردن سيتى الجديدة"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، تبلغ مساحته 885 فدانًا، وتم الانتهاء من كامل أعمال الخرسانات، وجار تنفيذ أعمال التشطيبات ويضم الحى 22466 وحدة سكنية، ما بين عمارات سكنية، وإسكان مختلط، وفيلات، وتاون هاوس، وتوين هاوس.


وأشار، إلى انتهاء الأعمال بالحى السكني الثالث "كابيتال ريزيدانس"، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وتبلغ مساحته 1016 فدانًا، وبه 8 مجاورات، تضم 24130 وحدة سكنية، موزعة كالتالى، 697 عمارة سكنية، بها 19944 وحدة سكنية، و328 فيلا، بها 328 وحدة سكنية، و157 مبنى تاون هاوس، بها 624 وحدة سكنية، و64 مبني "سكني مختلط"، بها 2560 وحدة سكنية، و151360 م2 تجارى وإدارى، و9 مبانٍ للاستخدام المختلط، بها 674 وحدة سكنية.

كما تفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المراحل الأخيرة لتنفيذ مشروع الحدائق المركزية "كابيتال بارك" بالعاصمة الإدارية الجديدة، للاطمئنان على جودة الأعمال المُنفذة، وجاهزية المباني الإدارية والخدمية، ومختلف مكونات المشروع للتشغيل، ورافقه مسئولو الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز العاصمة الإدارية الجديدة.


وتجول الوزير بقطاعات مشروع الحدائق المركزية، مؤكدًا على الالتزام بأعلى جودة فى تنفيذ أعمال التشطيبات النهائية، وتنفيذ أعمال الصيانة القياسية للمناطق المفتوحة، والحدائق والمسطحات الخضراء، ومختلف مكونات المشروع، للحفاظ عليها فى أفضل صورة، تليق بهذا المشروع الفريد من نوعه، والذى يتم تنفيذه لأول مرة بمصر.

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