المستشار القانوني للزمالك عن قرار فصله: تصفية حسابات

الزمالك، رد محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك على قرار اللجنة الثلاثية بفصله ومنعه من دخول نادي الزمالك.

محمود العسال المستشار القانوني لنادي الزمالك

ونشر محمود العسال بيانا رسميا على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك جاء كالتالي: “بيان هام لكل مسئول عن نادى الزمالك.. عندما تقدم مجلس الإدارة باستقالته فى سابقة لم تحدث لنادى الزمالك كان ذلك ايمانا واعتقادا منهم بأن ذلك نواة للعمل الجاد وتصحيح المسار وعندما تواصلت مع السادة المسئولين وتنبيههم ببعض الأمور القانونية اعتقادا مني بضرورة أن يتكاتف الجميع لكل ما هو لصالح نادى الزمالك ولكن لم أتخيل مطلقا ما يحدث حاليا من إدارة نادى الزمالك وتعمد التشويه وتصفية الحسابات وكأننا ندور فى حلقة مفرغة، الكل يترك الهدف الأساسى والتركيز فى مصلحة النادى ويهتم بتصفية الحسابات”.

وأضاف:" فما أشاهده على مواقع السوشيال ميديا من أخبار عاري تماما من الصحة فسبق ودعوت رفع الحصانة عن المستشار الجليل أحمد جلال إبراهيم..وهذا لم يحدث.. أفهم تماما ما لى وما على وسوف اتخذ كافة الإجراءات القانونية والرد الإعلامى المناسب وفى الوقت المناسب.. الدكتور أشرف صبحى المحترم.. الإدارة الحالية معينة من قبل سيادتك.. أرجو من سيادتك مراجعة ما تقوم به من أفعال والتركيز فى إدارة النادى بدلا من تصفية الحسابات والتى لا يجنى منها سوى الفشل".

وكانت اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة شئون نادي الزمالك، قررت إيقاف عشرة من الموظفين بالقلعة البيضاء ومنعهم من دخول النادي لحين إنهاء إجراءات تسلم كافة ملفات الإدارات المختلفة بالنادي فور تسلمها مهام منصبها.

لجنة الزمالك تقرر إيقاف 6 موظفين ومنعهم من دخول النادي

وتقرر‏ إيقاف كل من:

‏محمود العسال المستشار القانوني

‏محمود خالد رئيس الشئون القانونية

‏وليد بخيت مدير شئون العاملين

حسين كمال مدير إدارة المشتريات

محمد حنفي مدير سكرتارية

شريف حسين مدير العقارات

مصطفي يحيي نائب مدير الأمن

إيهاب خضر مدير الاشتراكات

طارق أباظة مدير النشاط الاجتماعي

هاني عبيدة مدير الأمن

ويعد العشرة الذين تم فصلهم هم من رجال مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق.

ومن ناحية أخرى شهدت الساعات القليلة الماضية أزمة جديدة بسبب المدرب الكولومبي أوسوريو المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك حيث لم يسافر المدرب حتى الآن لقضاء أجازته رغم حصوله على راتب شهرين من مستحقاته المتأخرة.

وكشفت مصادر أن المدير الفني للزمالك ينتظر الحصول على راتب شهر متأخر هو ومساعده بقيمة 92 ألف دولار بواقع 71 ألف دولار راتب المدرب و21 ألف دولار راتب المساعد قبل السفر للإجازة بالإضافة إلى رغبته في الجلوس مع اللجنة الثلاثية لمعرفة مصيره مع الفريق خلال الفترة المقبلة في ظل التغييرات الجديدة داخل النادي.

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أوضحت المصادر أن المدير الفني غاضب للغاية ويرغب في حسم مصيره في أسرع وقت خاصة وأنه لم يحصل على إجازته حتى الآن.

وكانت أخبار قد أكدت بأن المدير الفني سافر للإجازة قبل العودة لبدء فترة الإعداد ولكن عقب حدوث هذه التغييرات في النادي ورحيل مجلس الإدارة وتعيين لجنة ثلاثية رفض المدرب فكرة السفر وطلب تحديد مصيره مع الحصول على مستحقاته المتأخرة.

اللجنة الثلاثية لإدارة الزمالك تتسلم مهام عملها

وتوجهت لجنة من مديرية الشباب والرياضة بالجيزة برئاسة الدكتور أحمد عبد الوكيل وكيل الوزارة -مدير المديرية إلى نادي الزمالك للقيام بعملية تسليم وتسلم لشؤون نادي الزمالك الرياضي إلى اللجنة الثلاثية.

جاء ذلك في ضوء قرار الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والذي ترتب عليه إصدار بيان من المديرية باعتبارها الجهة الإدارية المختصة بقرار يتضمن تكليف مدير تنفيذي، ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي وذلك لتسيير شئون النادي وفق اللوائح والنظم القانونية حيث تسلم اللجنة إدارة شئون النادي والمكونة من اللواء حسن موسى حسن عبد الكافي المدير التنفيذي، أحمد فؤاد الوطن المدير المالي، أيمن عبد المنعم أبو سريع مدير النشاط الرياضي.

وتابع الدكتور أحمد عبدالوكيل عملية التسليم والتسلم الى اللجنة الثلاثية بحضور إيهاب فاوي وكيل المديرية لشئون الرياضة، إيمان رمضان مدير إدارة الهيئات ومحمد عراقي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، ومحمد كمال مدير إدارة الشئون القانونية وباقي أعضاء اللجنة المشكلة.

أسماء لجنة الزمالك المؤقتة

وأصدرت مديرية الشباب والرياضة بالجيزة (باعتبارها الجهة الإدارية المختصة) قرارًا يتضمن تكليف مدير تنفيذي ومدير مالي ومدير للنشاط الرياضي لإدارة النادي، حيث ضمت كلًّا من:

- اللواء حسن موسي حسن عبد الكافي مديرًا تنفيذيًّا.

- أحمد فؤاد الوطن مديرًا ماليًّا.

- أيمن عبد المنعم أبو سريع مديرًا للنشاط الرياضي.